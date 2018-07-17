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Правительство РФ намерено скорректировать ставки НДС для аэропортовых услуг

УрБК, Москва, 17.07.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий ему полномочия определять, какие именно услуги аэропортов, оказываемые при международных перевозках, не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на сайте кабмина.



«Установленный действующим законодательством порядок обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) аэропортовых услуг не соответствует общим принципам налогообложения НДС. Практика включения «входящего» НДС в себестоимость у одного субъекта производственной цепочки (аэропорт) с последующим отсутствием «входящего» НДС у следующего за ним хозяйствующего субъекта (авиакомпания) приводит к тому, что суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем собственно добавленная стоимость, создаваемая производственной цепочкой», — указано в пояснительной записке.



В итоге повышается себестоимость оказываемых аэропортами услуг на суммы невозмещаемого НДС, что приводит к негативному воздействию на экономику субъектов отрасли и сдерживает развитие авиаперевозок.



По мнению авторов инициативы, предлагаемая законопроектом норма позволит обеспечить необходимую гибкость при корректировке перечня таких услуг в соответствии с изменяющимися тенденциями и политикой развития отрасли.



Планируется, что правительству перейдут полномочия по определению ставки НДС для услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, авиационной безопасности, заправки самолетов, а также хранению авиационного топлива.

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