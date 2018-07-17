Новости дня
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5 за долг владельца по кредитам
17 июль 2018 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW X5 за долг владельца по кредитам, превышающий 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
На исполнении в Железнодорожном районном отделе уральской столицы находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина, задолжавшего двум кредитным организациям 920 тыс. руб. и 179 тыс. руб., а также имеющего долг по налогам, пени и штрафам в размере 13 тыс. руб. Должник не погашал задолженности, несмотря ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.
Тогда судебный пристав-исполнитель известил должника о том, что производит арест принадлежащего ему на праве собственности автомобиля. Должник добровольно предоставил свой BMW Х5 2005 года выпуска. Имущество оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем — территориальному органу Росимущества для реализации на торгах. Все средства будут переданы взыскателям.
На исполнении в Железнодорожном районном отделе уральской столицы находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина, задолжавшего двум кредитным организациям 920 тыс. руб. и 179 тыс. руб., а также имеющего долг по налогам, пени и штрафам в размере 13 тыс. руб. Должник не погашал задолженности, несмотря ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.
Тогда судебный пристав-исполнитель известил должника о том, что производит арест принадлежащего ему на праве собственности автомобиля. Должник добровольно предоставил свой BMW Х5 2005 года выпуска. Имущество оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя.
Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем — территориальному органу Росимущества для реализации на торгах. Все средства будут переданы взыскателям.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы арестовали у жительницы Нижнего Тагила квартиру и Lexus за долг в 12 млн рублей
- В Верхней Пышме судебные приставы арестовали автомобиль Toyota за долг владельца в 521 тыс. рублей
- В Верхней Пышме судебные приставы арестовали Volkswagen Polo за долг перед банком в 420 тыс. рублей
- В Екатеринбурге приставы арестовали автомобиль Audi А6 за долг его владельца перед тещей
- В Екатеринбурге приставы арестовали кроссовер Dodge Nitro за долг собственницы перед банком