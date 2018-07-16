Новые налоги — старые сборы

В Свердловской области стартует новая кампания по уплате имущественных налогов. Как отмечают в региональном УФНС, дисциплинированность среди налогоплательщиков растет, а значит собираемость должна увеличиться. Кроме того, выросла сумма сборов и расширен перечень автомобилей, которые облагаются по прогрессивной шкале. Однако в областном УФНС ожидают, что собранная в бюджет сумма будет сопоставима с итогами прошлой компании.К имущественным налогам, согласно законодательству, относятся уплата за транспорт, земельные участки и недвижимость. За 2016 год УФНС России по Свердловской области разослало в 2017 году более 2 млн писем об уплате 5,4 млрд руб.Как заявил 16 июля 2018 года начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС Павел Ваняшин, из этой суммы было уплачено налогов на 5 млрд руб. Собираемость, по оценке ведомства, составила 90%. Точный объем недоимок представитель ведомства сказать затруднился.В конце прошлого года задолженность по оплате налога на недвижимость в Екатеринбурге составляла 525 млн руб., недоимка по земельному налогу — 204 млн руб.За 2017 год жителям Свердловской области разослано 1,8 млн писем. К 3 декабря текущего года в региональном УФНС рассчитывают собрать 5 млрд руб. В налоговом ведомстве напомнили об очередном повышении коэффициента-дефлятора на имущество — на 7% (с 1,329 до 1,425). В денежном выражении эта сумма для жителей Екатеринбурга может возрасти вдвое, поскольку налог рассчитывается по прогрессивной шкале с учетом инвентаризационной стоимости.Владельцам имущества суммарной стоимостью до 300 тыс. руб. включительно налог начисляют по ставке 0,1%, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. включительно — 0,25%, свыше 500 тыс. руб. — 2,5 тыс. руб. плюс 1% от суммы свыше 500 тыс. руб.На расчет по кадастровой стоимости, по словам Павла Ваняшина, регион перейдет до 2020 года, и ожидается, что после этого сумма сборов будет еще быстрее расти от года в год, а вместе с тем и количество споров. Подобная картина уже наблюдается при расчете налога с торговых центров по кадастровой стоимости.Также расширен перечень автомобилей, которые облагаются налогом по прогрессивной шкале, — с 600 до 900 единиц. Еще одно изменение нынешней налоговой кампании касается послаблений по земельным участкам — физлицам предоставляется вычет на 600 кв. м. Таким образом, расчет будет начинаться с 700 кв. м.Вместе с тем избежать сбоев и ошибок, с которыми налогоплательщики сталкивались в прошлом году, П. Ваняшин не обещает.Напомним, в 2016 году из-за технического сбоя в налоговой службе некоторые жители Екатеринбурга получили квитанции на уплату налога на имущество физических лиц со ставкой 2%, которая существенно выше установленной Екатеринбургской городской думой. Из-за этого начисленные суммы платежей у некоторых граждан оказались в разы выше положенного.«Говорить о большом количестве ошибок я бы не стал, но при любой массовой работе это случается», — прокомментировал просчеты начальник отдела налогообложения имущества регионального УФНС.По его словам, в ведомстве ожидают, что большинство жалоб будет связано не с ошибками налоговиков, а с новыми правилами расчета и расширением перечня налогообложения.