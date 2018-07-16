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СКР возбудил уголовное дело по признакам махинаций в екатеринбургском МУП «Золушка»
16 июль 2018 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по итогам проверки, проведенной в екатеринбургском МУП «Золушка», которое обеспечивает школьное питание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Муниципальное предприятие совместно с прокуратурой проверяли представители региональных управлений ФСБ и ФАС, а также специалисты областного минфина.
«В ходе проверки в деятельности муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка» при размещении, заключении и исполнении контрактов на поставку продуктов питания выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства о закупках, качестве и безопасности пищевых продуктов», — говорится в сообщении.
В частности, выяснилось, что размещенные в единой информационной системе сведения об объемах и стоимости закупаемых продуктов питания не соответствовали действительности. В ряде случаев стоимость за единицу товара была завышена (от 4 до 290%). К примеру, ЕМУП «Золушка» заключило 52 договора на поставку продуктов питания на общую сумму свыше 115 млн руб. При заключении контрактов на приобретение сливочного масла количество продукции было уменьшено со 151 тыс. 339 пачек до 138 тыс. 437. Стоимость единицы продукции увеличена с 63 руб. за пачку до 94 руб. за пачку. Таким образом, по трем договорам общая стоимость была завышена на 3 млн руб.
Подобная ситуация наблюдалась по договорам на курицу: стоимость 1 кг филе куриного замороженного ЕМУП «Золушка» оказалась завышена на 51,3% от среднерыночной цены, охлажденного — на 33% от среднерыночной цены. Общая стоимость филе куриного замороженного превысила среднерыночную на 4,2 млн руб.
Также в ходе проверки выяснилось, что ЕМУП «Золушка» закупало продукты питания у поставщика, уличенного в поставках фальсификата. Приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. В представленных к проверке платежных поручениях отсутствовали ссылки на договоры поставки, партии товара, что сделало невозможным подтверждение исполнения обязательств заказчика по оплате услуг поставщиков.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которые привели к массовым отравлениям в школах. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.
Муниципальное предприятие совместно с прокуратурой проверяли представители региональных управлений ФСБ и ФАС, а также специалисты областного минфина.
«В ходе проверки в деятельности муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка» при размещении, заключении и исполнении контрактов на поставку продуктов питания выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства о закупках, качестве и безопасности пищевых продуктов», — говорится в сообщении.
В частности, выяснилось, что размещенные в единой информационной системе сведения об объемах и стоимости закупаемых продуктов питания не соответствовали действительности. В ряде случаев стоимость за единицу товара была завышена (от 4 до 290%). К примеру, ЕМУП «Золушка» заключило 52 договора на поставку продуктов питания на общую сумму свыше 115 млн руб. При заключении контрактов на приобретение сливочного масла количество продукции было уменьшено со 151 тыс. 339 пачек до 138 тыс. 437. Стоимость единицы продукции увеличена с 63 руб. за пачку до 94 руб. за пачку. Таким образом, по трем договорам общая стоимость была завышена на 3 млн руб.
Подобная ситуация наблюдалась по договорам на курицу: стоимость 1 кг филе куриного замороженного ЕМУП «Золушка» оказалась завышена на 51,3% от среднерыночной цены, охлажденного — на 33% от среднерыночной цены. Общая стоимость филе куриного замороженного превысила среднерыночную на 4,2 млн руб.
Также в ходе проверки выяснилось, что ЕМУП «Золушка» закупало продукты питания у поставщика, уличенного в поставках фальсификата. Приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность. В представленных к проверке платежных поручениях отсутствовали ссылки на договоры поставки, партии товара, что сделало невозможным подтверждение исполнения обязательств заказчика по оплате услуг поставщиков.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Напомним, в конце мая 2018 года прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка», которые привели к массовым отравлениям в школах. В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.
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