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ЕВРАЗ НТМК запустил новую автоматизированную линию полнопрофильной обработки железнодорожных колес
13 июль 2018 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. В канун Дня металлурга ЕВРАЗ НТМК запустил в работу пятую линию полнопрофильной обработки колес для железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.
В торжественной церемонии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудники колесобандажного цеха, представители профсоюзного комитета и подрядных организаций.
«В ближайшее время новая линия выйдет на проектную мощность. Наши колеса востребованы на рынке, и мы продолжим развивать колесобандажное производство», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
«Линия механической обработки построена в сжатые сроки. Новый объект позволит нам полностью удовлетворить спрос на нашу продукцию, здесь мы будем обтачивать S-образные колеса, колеса для скоростного движения, а также экспортную продукцию», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
На новой линии будут обтачиваться колеса диаметром от 710 до 1 250 мм. Одно колесо обрабатывается на станке от 15 до 22 минут в зависимости от размера. Станки уникальны: в них отсутствует передаточный редуктор, а специальный привод позволяет плавно регулировать частоту вращения и положение колеса.
В состав линии входит также оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Новые станки используют на 10% меньше жидкости; вода, которая подается для охлаждения смазывающей жидкости, применяется в замкнутом цикле. Техническое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новое оборудование позволит на 10-12% снизить потребление электроэнергии.
На линии ежегодно будет обтачиваться более 66 тыс. железнодорожных колес. Новые мощности позволят сбалансировать производительность прессопрокатной линии, участка механической обработки колес и линий выходного контроля.
«Я благодарен компании ЕВРАЗ за постоянную модернизацию оборудования на НТМК. В городе создаются новые рабочие места, люди стабильно получают заработную плату, город развивается», — отметил врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Проект реализуется совместно с немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheneidt (NSH). Инвестиции ЕВРАЗа составят 800 млн руб.
В торжественной церемонии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудники колесобандажного цеха, представители профсоюзного комитета и подрядных организаций.
«В ближайшее время новая линия выйдет на проектную мощность. Наши колеса востребованы на рынке, и мы продолжим развивать колесобандажное производство», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
«Линия механической обработки построена в сжатые сроки. Новый объект позволит нам полностью удовлетворить спрос на нашу продукцию, здесь мы будем обтачивать S-образные колеса, колеса для скоростного движения, а также экспортную продукцию», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
На новой линии будут обтачиваться колеса диаметром от 710 до 1 250 мм. Одно колесо обрабатывается на станке от 15 до 22 минут в зависимости от размера. Станки уникальны: в них отсутствует передаточный редуктор, а специальный привод позволяет плавно регулировать частоту вращения и положение колеса.
В состав линии входит также оборудование для роботизированной транспортировки, загрузки и выгрузки заготовок, система дробления и уборки металлической стружки, станция подготовки смазочно-охлаждающей жидкости. Новые станки используют на 10% меньше жидкости; вода, которая подается для охлаждения смазывающей жидкости, применяется в замкнутом цикле. Техническое решение позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, новое оборудование позволит на 10-12% снизить потребление электроэнергии.
На линии ежегодно будет обтачиваться более 66 тыс. железнодорожных колес. Новые мощности позволят сбалансировать производительность прессопрокатной линии, участка механической обработки колес и линий выходного контроля.
«Я благодарен компании ЕВРАЗ за постоянную модернизацию оборудования на НТМК. В городе создаются новые рабочие места, люди стабильно получают заработную плату, город развивается», — отметил врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Проект реализуется совместно с немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheneidt (NSH). Инвестиции ЕВРАЗа составят 800 млн руб.
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