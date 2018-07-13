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На ММК ввели в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. На площадке станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината (ММК) ввели в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку стоимостью 4,2 млрд руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Агрегат способен производить 35 тыс. кубометров технического кислорода и 30 тыс. кубометров промильного (или чистого) азота, а также около 1 тыс. кубометров аргона в час.



«Необходимость увеличения мощностей по производству продуктов разделения воздуха возникла в связи с развитием мощностей ПАО «ММК». Установка не только покроет потребности производства в продуктах разделения воздуха, но и будет выдавать их сразу под давлением, без использования дополнительных кислородных или азотных компрессоров. Это сэкономит примерно 10 мегаватт электроэнергии в час. В процентном выражении экономия составит 10% по сравнению с существующими блоками», — отмечают на ММК.

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