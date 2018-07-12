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Белоярская АЭС в Заречном повышает антитеррористическую защищенность

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. С целью повышения уровня антитеррористической защищенности ядерных объектов распоряжением правительства РФ созданы зоны безопасности с особым правовым режимом вокруг российских атомных станций, в том числе Белоярской АЭС в г. Заречном. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.



В окрестностях Белоярской АЭС такая зона устанавливается с августа 2018 года. Особый правовой режим зоны безопасности АЭС подразумевает ограничения на въезд на территорию зоны безопасности и (или) пребывание на ней граждан с установлением перечня оснований для отказа во въезде на территорию зоны безопасности или в пребывании на ней граждан; ограничения на полеты летательных аппаратов (включая воздушные суда) над территорией зоны безопасности. Также вводятся ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, связанные с ограничениями на въезд на территорию зоны безопасности и (или) пребывания на ней граждан.



На Белоярской АЭС, как и на других атомных станциях, безопасность и физическая защита всегда обеспечиваются в повседневном режиме как службой безопасности предприятия, так и войсковым подразделением Росгвардии. Новый юридический статус зон безопасности позволит им действовать более эффективно.



«Меры по антитеррористической защите и по охране общественного порядка, которые вводятся с августа 2018 года в установленной зоне безопасности Белоярской АЭС, в основном давно привычны для населения. Они предусматривают мероприятия по выявлению фактов подготовки к совершению противоправных действий в отношении Белоярской АЭС, в том числе — проверку наличия согласованных разрешений на въезд на транспортном средстве, воздушном или водном судне на территорию зоны безопасности», — пояснили в пресс-службе.



В настоящее время Белоярской АЭС проводятся работы по установке информационных указателей и знаков для обозначения на местности границ зоны безопасности, во взаимодействии с правоохранительными органами и органами местного самоуправления разработана инструкция о пропускном режиме в зоне безопасности атомной станции. Ограничений на проход граждан в зону безопасности не вводится.



«Установление зоны безопасности направлено на благо всех жителей: ведь надёжная антитеррористическая защищённость атомной станции — в интересах каждого. О принятии дополнительных нормативно-правовых актов по обеспечению особого правового режима в установленной зоне безопасности Белоярской АЭС население будет проинформировано», — отмечают на предприятии.

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