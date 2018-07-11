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Обзор ламельного фрезера Dewalt
11 июль 2018 (18:05)
Dewalt — один из наиболее знаковых из имеющихся на данный момент брендов. И если вы можете позволить себе заплатить больше, то эти инструменты того стоят. Возьмем в руки ламельный фрезер — один из базовых инструментов столяра, и посмотрим, что происходит с классикой, работающей от сети, на фоне бума аккумуляторных технологий? И продолжают ли разработки Dewalt быть одними из лучших?
Ламельный фрезер не лежит в каждом гараже, но он высоко ценится в столярной мастерской, где важна точность и чистота стыков. Dewalt ничего не оставил без внимания при создании своей модели, и у него получился эффективный классический инструмент.
Введение
Ламельный фрезер был разработан в Швейцарии в 1950-х годах Германом Штайнером. В результате он основал компанию под названием «Ламелло», которая до сих пор производит одноименные инструменты. Не так уж много производителей все еще выпускают этот инструмент, но это не тот вариант, на котором хотелось бы сэкономить.
Ламели представляют собой пластины из спрессованного дерева, которые вставляются, обычно с клеем, в узкие прорези, вырезанные фрезером. Такая технология используется чаще всего для соединения длинных пиломатериалов в местах, где крепление должно быть скрытым, например, при изготовлении столешницы. Еще один вариант использования – соединение краев под углом 90% или как замена присадочному фрезеру.
Тот, кто занимается деревообработкой в качестве хобби, много раз подумает, покупать ли ему такой специфический инструмент. Но в инструментарии профессионального столяра или мебельщика он, безусловно, необходим. И обойтись без него сложно, так как полноценной замены ему нет.
Особенности ламельного фрезера Dewalt
Ламельный фрезер Dewalt DW682K приводится в действие двигателем 6,5 А, который вращается со скоростью 10000 об/мин. Это проводной инструмент, и длина его провода равна 2,43 м (8 ft). Вес приближается к 3 кг (6,6 lb). Подошва сделана из прочного алюминия и сконструирована так, чтобы не допустить порчу заготовки. Dewalt использует твердосплавную фрезу, чтобы пиление было как можно лучшим, а режущий аксессуар не требовал замены как можно дольше.
Фрезер можно настроить на 3 разных размера ламелей:
#0 — паз глубиной 6,35 мм (1/4'');
#10 — паз глубиной 9,52 мм (3/8'');
#20 — паз глубиной 12,7 мм (1/2'').
Для точной настройки глубины придется воспользоваться входящим в комплект гаечным ключом с наконечником Torx. Противоскользящие штифты расположены на передней части инструмента по обе стороны от отверстия для фрезы, и они нужны, чтобы предотвратить перемещение инструмента во время погружения лезвия.
Упор представляет собой 2-рамную конструкцию с зубчатым механизмом, обеспечивающим правильное положение фрезы. Наклон до 90° регулируется простой рукояткой. Кроме того, упор имеет фиксирующий паз для угла 45°, что очень кстати, когда пытаешься соединить усовочные углы.
На подошве и раме упора есть несколько меток, позволяющих выровнять инструмент в соответствии с маркировкой пользователя и показывающих конечное положение ламели. Ручка прочная и надежная, что важно для такого инструмента.
Регулирование высоты позволяет вам отрегулировать место расположения паза в зависимости от размеров материала, с которым работаете. Кроме того, это помогает при соединении частей вместе, так как удерживает их параллельно. Регулировка осуществляется простым поворотом ручки и фиксацией в нужном месте.
Фирменный ящик облегчает процесс хранения инструмента. Входящие в комплект мешок для сбора пыли и переходник для подключения пылесоса позволяют легко собирать древесную стружку и поддерживать чистоту рабочей зоны.
Эксплуатационные качества ламельного фрезера Деволт
Ламельный фрезер — еще одна победа бренда. Не удивительно, что компания разработала такой отличный инструмент, но удивляет, насколько все это просто. Ламели, конечно, не могут заменить собой каждый вид соединения. Но их прочное место в деревообработке вполне оправдано. А Dewalt разработал надежный и мощный, но не чрезмерно тяжелый, инструмент, который способен обрабатывать твердую древесину.
Система сбора пыли работает отлично, и входящий в комплект переходник – не хуже. Упор обеспечивает идеальное выравнивание, а глубина резки всегда точная и не сбивается при многократном повторении операции с теми же настройками. Вся работа по вырезанию пазов для ламелей состоит в том, чтобы выровнять упор на обрабатываемом участке, аккуратно давить на курок, пока двигатель не выйдет на полную скорость, а затем подать фрезу вперед для погружения в дерево. В целом это невероятно простой в использовании инструмент, который существенно упрощает значительный сегмент работы в деревообрабатывающей мастерской.
В заключение
Инструмент эффективный, качественно сделан и легко управляется. Упрощенная конструкция позволяет выполнять операции быстро и без проблем. Использование ламелей заметно улучшает результат многих проектов, выполняемых столяром. Для тех, кто собирается выйти на следующий уровень со своей работой с деревом, ламельный фрезер Деволт может стать отличным пополнением коллекции инструментов.
Источник изображений dewalt-line.ru
Ламельный фрезер не лежит в каждом гараже, но он высоко ценится в столярной мастерской, где важна точность и чистота стыков. Dewalt ничего не оставил без внимания при создании своей модели, и у него получился эффективный классический инструмент.
Введение
Ламельный фрезер был разработан в Швейцарии в 1950-х годах Германом Штайнером. В результате он основал компанию под названием «Ламелло», которая до сих пор производит одноименные инструменты. Не так уж много производителей все еще выпускают этот инструмент, но это не тот вариант, на котором хотелось бы сэкономить.
Ламели представляют собой пластины из спрессованного дерева, которые вставляются, обычно с клеем, в узкие прорези, вырезанные фрезером. Такая технология используется чаще всего для соединения длинных пиломатериалов в местах, где крепление должно быть скрытым, например, при изготовлении столешницы. Еще один вариант использования – соединение краев под углом 90% или как замена присадочному фрезеру.
Тот, кто занимается деревообработкой в качестве хобби, много раз подумает, покупать ли ему такой специфический инструмент. Но в инструментарии профессионального столяра или мебельщика он, безусловно, необходим. И обойтись без него сложно, так как полноценной замены ему нет.
Особенности ламельного фрезера Dewalt
Ламельный фрезер Dewalt DW682K приводится в действие двигателем 6,5 А, который вращается со скоростью 10000 об/мин. Это проводной инструмент, и длина его провода равна 2,43 м (8 ft). Вес приближается к 3 кг (6,6 lb). Подошва сделана из прочного алюминия и сконструирована так, чтобы не допустить порчу заготовки. Dewalt использует твердосплавную фрезу, чтобы пиление было как можно лучшим, а режущий аксессуар не требовал замены как можно дольше.
Фрезер можно настроить на 3 разных размера ламелей:
#0 — паз глубиной 6,35 мм (1/4'');
#10 — паз глубиной 9,52 мм (3/8'');
#20 — паз глубиной 12,7 мм (1/2'').
Для точной настройки глубины придется воспользоваться входящим в комплект гаечным ключом с наконечником Torx. Противоскользящие штифты расположены на передней части инструмента по обе стороны от отверстия для фрезы, и они нужны, чтобы предотвратить перемещение инструмента во время погружения лезвия.
Упор представляет собой 2-рамную конструкцию с зубчатым механизмом, обеспечивающим правильное положение фрезы. Наклон до 90° регулируется простой рукояткой. Кроме того, упор имеет фиксирующий паз для угла 45°, что очень кстати, когда пытаешься соединить усовочные углы.
На подошве и раме упора есть несколько меток, позволяющих выровнять инструмент в соответствии с маркировкой пользователя и показывающих конечное положение ламели. Ручка прочная и надежная, что важно для такого инструмента.
Регулирование высоты позволяет вам отрегулировать место расположения паза в зависимости от размеров материала, с которым работаете. Кроме того, это помогает при соединении частей вместе, так как удерживает их параллельно. Регулировка осуществляется простым поворотом ручки и фиксацией в нужном месте.
Фирменный ящик облегчает процесс хранения инструмента. Входящие в комплект мешок для сбора пыли и переходник для подключения пылесоса позволяют легко собирать древесную стружку и поддерживать чистоту рабочей зоны.
Эксплуатационные качества ламельного фрезера Деволт
Ламельный фрезер — еще одна победа бренда. Не удивительно, что компания разработала такой отличный инструмент, но удивляет, насколько все это просто. Ламели, конечно, не могут заменить собой каждый вид соединения. Но их прочное место в деревообработке вполне оправдано. А Dewalt разработал надежный и мощный, но не чрезмерно тяжелый, инструмент, который способен обрабатывать твердую древесину.
Система сбора пыли работает отлично, и входящий в комплект переходник – не хуже. Упор обеспечивает идеальное выравнивание, а глубина резки всегда точная и не сбивается при многократном повторении операции с теми же настройками. Вся работа по вырезанию пазов для ламелей состоит в том, чтобы выровнять упор на обрабатываемом участке, аккуратно давить на курок, пока двигатель не выйдет на полную скорость, а затем подать фрезу вперед для погружения в дерево. В целом это невероятно простой в использовании инструмент, который существенно упрощает значительный сегмент работы в деревообрабатывающей мастерской.
В заключение
Инструмент эффективный, качественно сделан и легко управляется. Упрощенная конструкция позволяет выполнять операции быстро и без проблем. Использование ламелей заметно улучшает результат многих проектов, выполняемых столяром. Для тех, кто собирается выйти на следующий уровень со своей работой с деревом, ламельный фрезер Деволт может стать отличным пополнением коллекции инструментов.
Источник изображений dewalt-line.ru
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