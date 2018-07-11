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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на реконструкцию набережной Исети за 170,1 млн рублей
11 июль 2018 (14:25)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ на «Благоустройство набережной реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, в том числе модернизацию систем уличного освещения». Согласно документации, сумма контракта оценивается в 170,1 млн руб.
Предполагается, что благоустроены будут оба берега реки Исеть на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Здесь планируется выложить дорожки тротуарной плиткой, построить детские площадки, высадить деревья и установить новые ограждения.
Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что на первый этап реконструкции набережной реки Исеть в Екатеринбурге будет израсходовано 250 млн руб.
Речь идет о реконструкции участка от улицы Малышева до ЦПКиО им. Маяковского. Реконструкция займет три года.
Н. Смирнов добавил, что финансирование будет проводиться из федерального, регионального и городского бюджетов.
Предполагается, что благоустроены будут оба берега реки Исеть на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Здесь планируется выложить дорожки тротуарной плиткой, построить детские площадки, высадить деревья и установить новые ограждения.
Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что на первый этап реконструкции набережной реки Исеть в Екатеринбурге будет израсходовано 250 млн руб.
Речь идет о реконструкции участка от улицы Малышева до ЦПКиО им. Маяковского. Реконструкция займет три года.
Н. Смирнов добавил, что финансирование будет проводиться из федерального, регионального и городского бюджетов.
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