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Власти Екатеринбурга объявили конкурс на реконструкцию набережной Исети за 170,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. МКУ «Городское благоустройство» разместило на портале госзакупок заказ на «Благоустройство набережной реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, в том числе модернизацию систем уличного освещения». Согласно документации, сумма контракта оценивается в 170,1 млн руб.



Предполагается, что благоустроены будут оба берега реки Исеть на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Здесь планируется выложить дорожки тротуарной плиткой, построить детские площадки, высадить деревья и установить новые ограждения.



Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что на первый этап реконструкции набережной реки Исеть в Екатеринбурге будет израсходовано 250 млн руб.



Речь идет о реконструкции участка от улицы Малышева до ЦПКиО им. Маяковского. Реконструкция займет три года.



Н. Смирнов добавил, что финансирование будет проводиться из федерального, регионального и городского бюджетов.

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