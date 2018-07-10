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ЦБ может получить полномочия проводить проверки в банках без предупреждения

10 июль 2018 (12:44)

УрБК, Москва, 10.07.2018. ЦБ РФ может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями — без предварительного уведомления банка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, знакомый с подготовленным текстом поправок в закон о «Центральном банке РФ».

По словам источника, поправки могут войти в готовящийся ко второму чтению законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ РФ. Документ был принят в первом чтении в мае 2016 года.

Изменения в закон расширят полномочия регулятора: сотрудники ЦБ с разрешения председателя Банка России или его заместителя смогут проводить контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей, а также с применением видеозаписи или фото- и киносъемки.

По словам источника «Интерфакса», Минэкономразвития при рассмотрении доработанного законопроекта предложило обосновать необходимость этих поправок, поскольку, по мнению министерства, регулятор и так имеет достаточные полномочия при надзоре за банками.

Кроме того, поправки меняют порядок взаимодействия ЦБ с правоохранительными органами в части расследования дел о фальсификации отчетности финансовых организаций. Сейчас по закону регулятор обязан направить соответствующие материалы в следственные органы, если банк в срок не устранил нарушения, связанные с представлением и публикацией отчетности, и если есть обоснованные предположения о возможной фальсификации отчетности. Изменениями предлагается оставить обоснованное предположение о фальсификации отчетности единственным условием для направления Центробанком заявления и материалов в правоохранительные органы.

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