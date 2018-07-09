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Минфин РФ оценил майские указы на 2019-2021 годы в 3,89 трлн рублей

УрБК, Москва, 09.07.2018. Минфин РФ предложил заложить в проекте бюджета на 2019 год и плановые 2020-2021 годы расходы на майский указы президента РФ 3,89 трлн руб. Об этом говорится в проекте главного финансового документа страны, который опубликован на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам.



Согласно проекту, на указанные цели в 2019 году предлагается израсходовать 1,17 трлн руб., в 2020 году — 1,25 трлн руб., в 2021 году — 1,47 трлн руб.



Напомним, 7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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