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RAEX прогнозирует в 2018 году увеличение рынка банкострахования в России на 37%

УрБК, Москва, 05.07.2018. За 2017 год доля банкострахования на страховом рынке РФ достигла 37,8%. Взносы, полученные через банковский канал продаж, увеличились на 45,6% и составили 483 млрд руб. Об этом сообщает агентство RAEX (Эксперт РА) со ссылкой на собственное исследование.



При этом страховой рынок в целом вырос всего на 8,3%.



Основными драйверами роста рынка банкострахования остаются инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), обеспечившее 61% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2017 год, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, которое принесло 21% взносов банкострахования. Кредитное страхование перестало играть главную роль, его доля снизилась до 42,5% за 2017 год, а доля некредитного банкострахования, наоборот, увеличилась до 55,7%.



Доля страховых компаний, связанных с банками, увеличилась до 66%. Концентрация на рынке банкострахования продолжает постепенно усиливаться: за 2017 год доля трех крупнейших страховщиков выросла на 1 п.п. и составила 48%, доля топ-10 страховщиков — на 2 п.п., до 72%.



За 2017 год объем ИСЖ достиг 193 млрд руб., и его прирост остается крайне высоким — 93%. Также значимую долю в некредитном страховании занимали смешанное страхование жизни (39,7 млрд руб., прирост — 20,3%) и страхование имущества физических лиц (17 млрд руб. и 19,7%). В сегменте кредитного страхования физлиц крупнейшим направлением по-прежнему является страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (98 млрд руб.), выросшее на 48,3% за 2017 год. Объем ипотечного страхования составил 31,1 млрд руб. (+19,6%), страхования заемщика от потери работы — 21,7 млрд руб. (+19,2%), страхования автокаско — 15,4 млрд руб. (+33,9%).



Страхование имущества заемщиков-юрлиц показало отрицательную динамику в 2017 году (-9,5%) и составило 9,5 млрд руб. При этом высокие темпы прироста показывают страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП (70%) и сельскохозяйственное страхование заемщиков (33,3%), однако их объем остается невысоким — 1,7 и 1,2 млрд руб. соответственно. В страховании собственных рисков банков за 2017 год отмечается падение по всем направлениям: страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D & O, страхование эмитентов банковских карт) снизилось на 20%, до 1,2 млрд руб., страхование имущества банков — на 30,8%, до 0,9 млрд руб., страхование сотрудников банков — на 37,8%, до 5,6 млрд руб.



По прогнозу RAEX (Эксперт РА), рынок банкострахования в 2018 году увеличится на 37%, до 662 млрд руб. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование.

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