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Партнеры ждут банкротства «Натали Турс»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. Партнеры «Натали Турс» ожидают от туроператора официальных писем с отказом от исполнения обязательств. Об этом на условиях анонимности сообщил УрБК источник, знакомый с ситуацией.



По его словам, «Натали Турс» может направить письмо работающим с ним агентствам уже в течение ближайших двух дней. При этом отказ от выполнения финансовых обязательств будет означать перспективу банкротства туроператора.



В связи с этим ряд партнеров «Натали Турс» в Екатеринбурге начали принимать меры по обеспечению возврата туристов компании из-за рубежа за свой счет.



Напомним, «Натали Турс» является одним из наиболее крупных российских туроператоров. 29 июня компания сообщила о сокращении чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталья, Ираклион. Туроператор пояснил, что такое решение принято в связи с низкими финансовыми показателями данных направлений. Впрочем, в компании уточнили, что на базе регулярной перевозки программы осуществляются в обычном порядке.

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