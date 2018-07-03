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Счетная палата нашла нарушения в Сбербанке при субсидировании аграриев

УрБК, Москва, 03.07.2018. Счетная палата России выявила в работе Сбербанка нарушения правил предоставления субсидий сельхозпроизводителям, сообщается на сайте ведомства.



«Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции. По сути, это были специально созданные проектные компании», — говорится в сообщении.



Согласно правилам, субсидия должна выдаваться банкам по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям либо переработчикам сельхозпродукции с долей выручки от реализации сельхозпродукции не менее 70%.



В ходе проверки также выявлен ряд нарушений и недостатков, связанных с предоставлением банками форм отчетности по субсидии в Минсельхоз РФ.



Коллегией принято решение о направлении представления Сбербанку, письма в Альфа-Банк, а также отчета в Госдуму и Совет Федерации.

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