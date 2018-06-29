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Экономический эффект от внедрения инноваций на ММК увеличился на 20%

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2018. Суммарный экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) за январь-май 2018 года составил свыше 255 млн. руб., что почти на 20 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«За первых пять месяцев 2018 года экспертными комиссиями рассмотрено 2 тыс. 108 идей. Одобрено к внедрению 1 тыс. 432 идеи, что составляет 67,9% от поданных идей (63,6% за аналогичный период 2017 года). Только в мае по всем направлениям рассмотрены 423 новаторские идеи, из которых 292 получили одобрение. Более половины из них (54%) касались вопросов охраны труда и промышленной безопасности. Экономии материально-технических ресурсов были посвящены 12 % идей, 6 % идей энергоэффективности, 28% — прочим направлениям деятельности компании», — говорится в сообщении.



В подразделениях главного металлурга был получен экономический эффект в 107,5 млн руб., главного прокатчика — 91,5 млн руб., главного энергетика — 52,6 млн руб. Из отдельных подразделений лучшие показатели у доменного цеха и паровоздуходувной электростанции, в которых был получен экономический эффект 64 и 48 млн руб. соответственно.



«Рационализаторы, изобретатели и новаторы ПАО «ММК» вносят существенный вклад в повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции, благодаря изысканию все новых и новых путей экономии материальных ресурсов: электроэнергии, топлива, различных материалов. Руководство компании уделяет большое внимание поддержке рационализаторства и изобретательства. Третий год подряд ко Дню рационализатора и изобретателя проводится яркая промо-акция «Свежая идея». Ежегодно организуются конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК», — отмечают на предприятии.



За 2017 год экспертными комиссиями структурных подразделений рассмотрено 5 тыс. 665 идей, из них почти две трети было одобрено цеховыми комиссиями к внедрению. Фактический экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений в прошлом году составил почти 600 млн руб.

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