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Руководство «Серовского центра подготовки водителей» осудили за коммерческий подкуп в размере 649 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Вынесен приговор руководителям Негосударственного образовательного частного учреждения «Серовский центр подготовки водителей», которые за деньги без фактического обучения и сдачи внутренних экзаменов выдавали водителям свидетельства об образовании.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области директор центра Евгений Алабин и учредитель Владимир Федотов подыскивали граждан из числа опытных водителей, имеющих плотную занятость и желающих незаконным путем без фактического обучения и сдачи внутренних экзаменов получить официальный документ об образовании.



После получения денег (от 10 до 15 тыс. руб.) они оформляли и передавали в гостехнадзор фиктивные свидетельства о прохождении обучения, предоставляют право на допуск к квалификационному экзамену на право управления самоходными машинами (квадроциклы, трактора категории «B», «C», «D»).



В результате с апреля 2014 года по апрель 2015 года они незаконно выдали 87 фиктивных документов и получили за это 649 тыс. руб.



Суд признал мужчин виновными части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия в крупном размере».



Евгению Алабину назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, Владимиру Федотову — в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.



Кроме того, они лишены права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительной и организационно-хозяйственной деятельности на срок 3 года.

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