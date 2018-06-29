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ЦБ: Количество жалоб на банки в мае 2018 года снизилось на 10%
29 июнь 2018 (14:21)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Количество жалоб на банки, поступивших в ЦБ РФ, в мае 2018 года по сравнению с апрелем текущего года снизилось на 10% и составило 10,7 тыс. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«В целом жалобы на кредитные организации традиционно составили более половины всех обращений в Банк России, поступивших в мае», — говорится в сообщении.
При этом в Банке России снижение общего количества жалоб от потребителей связывают в первую очередь за счет сокращения обращений на субъекты коллективных инвестиций.
«В этом сегменте более чем вдвое уменьшилось количество обращений по вопросам договорных отношений с негосударственными пенсионными фондами. В том числе на навязывание договоров обязательного пенсионного страхования, заключение данных договоров путем введения потребителей в заблуждение либо иными недобросовестными действиями негосударственных пенсионных фондов или их агентов», — отмечают в ЦБ РФ.
Всего в мае в отношении некредитных финансовых организаций поступило 8,2 тыс. жалоб, что на 6% меньше, чем в апреле 2018 года.
Значительную долю среди обращений занимают жалобы на страховые компании (5,4 тыс.), среди которых 85% — жалобы по проблемам, связанным с ОСАГО. Почти половина этих жалоб (46%) касается неверного расчета коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду) — таких обращений поступило 2,1 тыс.
На субъекты микрофинансового рынка (МФО, КПК) поступило 1,3 тыс. жалоб, чуть меньше (1,2 тыс.) — на участников корпоративных отношений (эмитентов), профучастников и субъекты коллективных инвестиций в совокупности.
«В целом жалобы на кредитные организации традиционно составили более половины всех обращений в Банк России, поступивших в мае», — говорится в сообщении.
При этом в Банке России снижение общего количества жалоб от потребителей связывают в первую очередь за счет сокращения обращений на субъекты коллективных инвестиций.
«В этом сегменте более чем вдвое уменьшилось количество обращений по вопросам договорных отношений с негосударственными пенсионными фондами. В том числе на навязывание договоров обязательного пенсионного страхования, заключение данных договоров путем введения потребителей в заблуждение либо иными недобросовестными действиями негосударственных пенсионных фондов или их агентов», — отмечают в ЦБ РФ.
Всего в мае в отношении некредитных финансовых организаций поступило 8,2 тыс. жалоб, что на 6% меньше, чем в апреле 2018 года.
Значительную долю среди обращений занимают жалобы на страховые компании (5,4 тыс.), среди которых 85% — жалобы по проблемам, связанным с ОСАГО. Почти половина этих жалоб (46%) касается неверного расчета коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду) — таких обращений поступило 2,1 тыс.
На субъекты микрофинансового рынка (МФО, КПК) поступило 1,3 тыс. жалоб, чуть меньше (1,2 тыс.) — на участников корпоративных отношений (эмитентов), профучастников и субъекты коллективных инвестиций в совокупности.
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