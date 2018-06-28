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В Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский» пройдет хакатон IT-решений для социальных проектов
28 июнь 2018 (13:32)
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В следующие выходные, 7-8 июля 2018 года, в Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский» пройдет Socialhack Ekb — хакатон IT-решений для социальных проектов, в котором могут бесплатно поучаствовать школьники, студенты и молодые специалисты.
Хакатон — это марафон-форум разработчиков, которые в режиме нон-стоп командами работают над решением определенных проблем. Основные темы хакатона в Екатеринбурге — приложения для людей с ограниченными возможностями, работа с открытыми данными, образовательные приложения и проекты для развития городской среды Екатеринбурга.
«Цифровизация изменила мир и, в частности, жизнь в России: как госуслуги, карты, приложения на смартфоны сделали жизнь людей легче. Однако на простых повседневных примерах виден сохраняющийся разрыв между IT-средой с её технологиями и некоммерческими проектами. Первая причина, конечно, в недостатке денег у НКО. Вторая — в отсутствии знаний о том, что что-то можно просто и быстро сделать программными методами», — считает организатор хакатона Анна Пенкина.
По планам организаторов, в мероприятии примут участие более 60 программистов, маркетологов, дизайнеров, которые сформируют как минимум 10 команд. Перед этим различные НКО и участники презентуют свои идеи, чтобы найти исполнителей. Затем начнется работа над проектами, перемежаемая короткими лекциями и консультациями с экспертами. Среди них — представители социальных проектов, опытные разработчики, UI/UX дизайнеры и специалисты по презентации. Все это будет происходить на площадке технопарка «Университетский».
«Мы с удовольствием откликнулись на предложение провести хакатон, потому что у общественных организаций мало средств, а организация таких мероприятий связана с затратами. Мы с удовольствием предоставляем площадку, сами как соорганизаторы хотим, чтобы эти два дня пролетели незаметно для наших участников, и никакие бытовые вопросы их не отвлекали. Мы созданы для наших резидентов, для проведения мероприятий. И хакатон, который мы сегодня анонсируем, идеально подходит для площадки технопарка», ― рассказал генеральный директор Технопарка высоких технологий «Университетский» Марат Нуриев.
Два лучших проекта получат гранты в 40 и 50 тыс. руб. Есть и другие призы — помощь в организации юридического лица, бесплатная аренда офиса, сертификаты на обучающие курсы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона.
Хакатон — это марафон-форум разработчиков, которые в режиме нон-стоп командами работают над решением определенных проблем. Основные темы хакатона в Екатеринбурге — приложения для людей с ограниченными возможностями, работа с открытыми данными, образовательные приложения и проекты для развития городской среды Екатеринбурга.
«Цифровизация изменила мир и, в частности, жизнь в России: как госуслуги, карты, приложения на смартфоны сделали жизнь людей легче. Однако на простых повседневных примерах виден сохраняющийся разрыв между IT-средой с её технологиями и некоммерческими проектами. Первая причина, конечно, в недостатке денег у НКО. Вторая — в отсутствии знаний о том, что что-то можно просто и быстро сделать программными методами», — считает организатор хакатона Анна Пенкина.
По планам организаторов, в мероприятии примут участие более 60 программистов, маркетологов, дизайнеров, которые сформируют как минимум 10 команд. Перед этим различные НКО и участники презентуют свои идеи, чтобы найти исполнителей. Затем начнется работа над проектами, перемежаемая короткими лекциями и консультациями с экспертами. Среди них — представители социальных проектов, опытные разработчики, UI/UX дизайнеры и специалисты по презентации. Все это будет происходить на площадке технопарка «Университетский».
«Мы с удовольствием откликнулись на предложение провести хакатон, потому что у общественных организаций мало средств, а организация таких мероприятий связана с затратами. Мы с удовольствием предоставляем площадку, сами как соорганизаторы хотим, чтобы эти два дня пролетели незаметно для наших участников, и никакие бытовые вопросы их не отвлекали. Мы созданы для наших резидентов, для проведения мероприятий. И хакатон, который мы сегодня анонсируем, идеально подходит для площадки технопарка», ― рассказал генеральный директор Технопарка высоких технологий «Университетский» Марат Нуриев.
Два лучших проекта получат гранты в 40 и 50 тыс. руб. Есть и другие призы — помощь в организации юридического лица, бесплатная аренда офиса, сертификаты на обучающие курсы. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте хакатона.
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