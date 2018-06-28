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ЕВРАЗ НТМК произвел более 8 тыс. тонн продукции для объектов Объединенной судостроительной корпорации

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. ЕВРАЗ НТМК произвел и отгрузил более 8 тыс. тонн шпунта Ларсена Л5-УМ для двух крупных предприятий Объединенной судостроительной корпорации: Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде и Центра судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.



В рамках реконструкции завода «Янтарь» шпунт ЕВРАЗ НТМК применялся для укрепления берега при строительстве достроечной набережной №5. Для проекта требовалась продукция особой длины и класса прочности стали С320, из которой шпунт был произведен впервые. В Северодвинске шпунт использовался при строительстве причального комплекса Центра судоремонта «Звездочка».



«ЕВРАЗ НТМК — единственное предприятие в России, которое производит шпунт Ларсена Л5-УМ. Комбинат выпускает шпунт из нелегированной стали и стали, легированной ванадием и медью, что существенно повышает прочностные и антикоррозийные свойства проката», — рассказали в пресс-службе.



Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов судостроительного завода «Янтарь» и строительство транспортно-технологического комплекса для Центра судоремонта «Звездочка» реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».



Оба предприятия — «Янтарь» и «Звездочка» — входят в состав Объединенной судостроительной корпорации, крупнейшего игрока на судостроительном рынке в России и Восточной Европе.

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