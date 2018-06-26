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Волонтеры организации «Город первых» при участии Группы ЧТПЗ очистили берега Чусовой
26 июнь 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Волонтеры общественной организации «Город первых» провели экологический сплав по реке Чусовой. На маршруте протяженностью 12 км активисты убрали 10 площадок для отдыха, расположенных в прибрежной зоне, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ЧТПЗ» в Первоуральске.
Отметим, общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске. Это волонтерское движение занимается решением экологических проблем в городе, а также привлечением внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.
Участники экосплава собрали более 30 мешков с мусором. Весь мусор отправился на переработку согласно правилам обращения с отходами.
«Экологический сплав по реке Чусовой — первая масштабная акция общественной организации «Город первых». Благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных граждан главная достопримечательность Урала стала чище. Уверен, что пример участников экосплава станет одним из способов демонстрации ответственного отношения к природе и привлечет еще больше жителей к совместному решению экологических проблем», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Помимо волонтеров из числа студентов и выпускников корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», к акции присоединились сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), жители Первоуральска и Екатеринбурга. По решению организаторов уборка прибрежной зоны будет проводиться ежемесячно до окончания сезона. Следующий сплав по Чусовой пройдет 20 июля 2018 года.
В ближайших планах активистов — проведение субботников в популярных местах отдыха жителей Первоуральска, организация акции по сбору батареек, благоустройство родников, а также зарыбление водоемов в черте городского округа.
Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения «Город первых» и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (343) 27-75-68 или отправив письмо на электронную почту Gorodpervykh@yandex.ru.
Отметим, общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске. Это волонтерское движение занимается решением экологических проблем в городе, а также привлечением внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.
Участники экосплава собрали более 30 мешков с мусором. Весь мусор отправился на переработку согласно правилам обращения с отходами.
«Экологический сплав по реке Чусовой — первая масштабная акция общественной организации «Город первых». Благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных граждан главная достопримечательность Урала стала чище. Уверен, что пример участников экосплава станет одним из способов демонстрации ответственного отношения к природе и привлечет еще больше жителей к совместному решению экологических проблем», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Помимо волонтеров из числа студентов и выпускников корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», к акции присоединились сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), жители Первоуральска и Екатеринбурга. По решению организаторов уборка прибрежной зоны будет проводиться ежемесячно до окончания сезона. Следующий сплав по Чусовой пройдет 20 июля 2018 года.
В ближайших планах активистов — проведение субботников в популярных местах отдыха жителей Первоуральска, организация акции по сбору батареек, благоустройство родников, а также зарыбление водоемов в черте городского округа.
Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения «Город первых» и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (343) 27-75-68 или отправив письмо на электронную почту Gorodpervykh@yandex.ru.
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