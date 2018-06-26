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Волонтеры организации «Город первых» при участии Группы ЧТПЗ очистили берега Чусовой

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. Волонтеры общественной организации «Город первых» провели экологический сплав по реке Чусовой. На маршруте протяженностью 12 км активисты убрали 10 площадок для отдыха, расположенных в прибрежной зоне, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ЧТПЗ» в Первоуральске.



Отметим, общественная организация «Город первых» создана по инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске. Это волонтерское движение занимается решением экологических проблем в городе, а также привлечением внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.



Участники экосплава собрали более 30 мешков с мусором. Весь мусор отправился на переработку согласно правилам обращения с отходами.



«Экологический сплав по реке Чусовой — первая масштабная акция общественной организации «Город первых». Благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных граждан главная достопримечательность Урала стала чище. Уверен, что пример участников экосплава станет одним из способов демонстрации ответственного отношения к природе и привлечет еще больше жителей к совместному решению экологических проблем», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



Помимо волонтеров из числа студентов и выпускников корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», к акции присоединились сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), жители Первоуральска и Екатеринбурга. По решению организаторов уборка прибрежной зоны будет проводиться ежемесячно до окончания сезона. Следующий сплав по Чусовой пройдет 20 июля 2018 года.



В ближайших планах активистов — проведение субботников в популярных местах отдыха жителей Первоуральска, организация акции по сбору батареек, благоустройство родников, а также зарыбление водоемов в черте городского округа.



Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения «Город первых» и стать инициатором реальных дел по защите окружающей среды можно по телефону 8 (343) 27-75-68 или отправив письмо на электронную почту Gorodpervykh@yandex.ru.

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