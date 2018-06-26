Новости дня

Николай Цуканов назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе

УрБК, Москва, 26.06.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о назначении Николая Цуканова на должность полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО).



«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Цуканова Николая Николаевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении на сайте Кремля.



Ранее должность полпреда президента РФ в УрФО занимал Игорь Холманских. На эту должность он был назначен в 2012 году. Николай Цуканов ранее занимал должность помощника главы российского государства.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: