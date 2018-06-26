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Синоптики предупредили о вероятности смога в Свердловской области до вечера 28 июня

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. С 20.00 25 июня до 20.00 28 июня 2018 года в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», ― говорится на сайте ведомства.



Подобный прогноз означает, что в регионе в этот период ожидается безветренная погода, из-за которой может образоваться смог. Обычно при НМУ гражданам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте, а предприятиям — сократить число выбросов в атмосферу.



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