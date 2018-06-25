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Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 21 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Градстрой» (г. Москва), сумма исковых требований составляет 5 млн 874 тыс. руб.



Следует отметить, что это не первое требование банкротства АО «Верхнетуринский машиностроительный завод» за последний год. Ранее с аналогичными исками обращались в суд ГУП Свердловской области «Газовые сети», ПАО «ЭнергосбыТ Плюс»и ООО «Сплав М», однако споры были урегулированы.



Напомним, Верхнетуринский машиностроительный завод ведет свою историю с 1737 года, является градообразующим предприятием. Основным видом деятельности является производство оружия и боеприпасов.

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