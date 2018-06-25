Новости дня

Иностранные болельщики ЧМ-2018 вызвали рост финансовой активности в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA в Екатеринбурге наблюдается всплеск финансовой активности. Об этом сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России.



Одним из наиболее ярких показателей этого стал рост продаж в ресторанах и кафе. По оценкам экспертов банка, исследовавших транзакционную активность почти 450 заведений города, в период проведения мирового футбольного первенства прирост среднедневного оборота на одно заведение составил 234% по сравнению с аналогичным показателем месяцем ранее.



При этом количество транзакций на одну организацию общественного питания выросло на 122%, а средний чек увеличился почти на треть — на 28%. Совокупный среднедневной оборот всех 450 исследованных заведений вырос на 1,5 млн руб., а общее среднедневное количество платежей, совершаемых с помощью банковских карт через терминалы Сбербанка, увеличилось примерно на 1 тыс. операций.



Кроме того, эксперты зафиксировали двукратное увеличение объема обменных операций по сравнению с маем 2018 года: иностранные болельщики, прибывшие в Екатеринбург поддержать свои национальные сборные, активно обменивают доллары и евро на рубли.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: