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Иностранные болельщики ЧМ-2018 вызвали рост финансовой активности в Екатеринбурге
25 июнь 2018 (11:10)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В дни проведения Чемпионата мира по футболу FIFA в Екатеринбурге наблюдается всплеск финансовой активности. Об этом сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России.
Одним из наиболее ярких показателей этого стал рост продаж в ресторанах и кафе. По оценкам экспертов банка, исследовавших транзакционную активность почти 450 заведений города, в период проведения мирового футбольного первенства прирост среднедневного оборота на одно заведение составил 234% по сравнению с аналогичным показателем месяцем ранее.
При этом количество транзакций на одну организацию общественного питания выросло на 122%, а средний чек увеличился почти на треть — на 28%. Совокупный среднедневной оборот всех 450 исследованных заведений вырос на 1,5 млн руб., а общее среднедневное количество платежей, совершаемых с помощью банковских карт через терминалы Сбербанка, увеличилось примерно на 1 тыс. операций.
Кроме того, эксперты зафиксировали двукратное увеличение объема обменных операций по сравнению с маем 2018 года: иностранные болельщики, прибывшие в Екатеринбург поддержать свои национальные сборные, активно обменивают доллары и евро на рубли.
Одним из наиболее ярких показателей этого стал рост продаж в ресторанах и кафе. По оценкам экспертов банка, исследовавших транзакционную активность почти 450 заведений города, в период проведения мирового футбольного первенства прирост среднедневного оборота на одно заведение составил 234% по сравнению с аналогичным показателем месяцем ранее.
При этом количество транзакций на одну организацию общественного питания выросло на 122%, а средний чек увеличился почти на треть — на 28%. Совокупный среднедневной оборот всех 450 исследованных заведений вырос на 1,5 млн руб., а общее среднедневное количество платежей, совершаемых с помощью банковских карт через терминалы Сбербанка, увеличилось примерно на 1 тыс. операций.
Кроме того, эксперты зафиксировали двукратное увеличение объема обменных операций по сравнению с маем 2018 года: иностранные болельщики, прибывшие в Екатеринбург поддержать свои национальные сборные, активно обменивают доллары и евро на рубли.
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