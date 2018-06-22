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Группа ЧТПЗ объявляет набор в Лидерскую программу на базе магистратуры НИТУ «МИСиС»
22 июнь 2018 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Группа ЧТПЗ объявляет набор абитуриентов в Лидерскую программу на базе магистратуры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», сообщает пресс-служба предприятия.
Поступить в программу могут выпускники российских вузов в возрасте до 30 лет с дипломом бакалавра или специалиста. Обучение будет осуществляться по двум направлениям: «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование». За два года учебы участники Лидерской программы ознакомятся с современными технологиями и трендами металлургической отрасли под руководством лучших преподавателей НИТУ «МИСиС» и экспертов Группы ЧТПЗ.
«Лидерскую программу на базе магистратуры НИТУ «МИСиС» мы реализуем второй год подряд. Это часть стратегии нашей компании по продвижению практико-ориентированного обучения в сегменте высшего образования, раскрытия потенциала талантливой молодежи и воспитания нового поколения инженеров. Мы заинтересованы в молодых специалистах, готовых к работе на высокотехнологичном металлургическом производстве, и создаем все условия для их профессионального развития в Группе ЧТПЗ», — пояснила директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
«Среди сотрудников Группы ЧТПЗ — десятки успешных выпускников нашего вуза, в том числе на руководящих должностях. Поэтому взаимодействие с компанией-флагманом как в области производства трубной продукции, так и практико-ориентированных образовательных программ для технических специалистов для нас важно. За два года обучения студенты Лидерской программы освоят теорию в области технологий прокатных производств и инновационного оборудования для сплошных и полых металлургических изделий, получат практические навыки работы на современном производстве и защитят магистерскую диссертацию по решению актуальных задач в отечественной металлургии», — комментирует директор Центра карьеры НИТУ «МИСиС» Наталья Максимова.
Участникам Лидерской программы Группа ЧТПЗ выплачивает в период обучения стипендию в размере 28 тыс. 740 рублей отличникам и 23 тыс. хорошистам. Кроме этого, успешные студенты могут получать дополнительные государственные стипендии и гранты. Будущим белым металлургам предоставляется общежитие в Москве, а также компенсируются командировочные расходы и оплачивается переезд. По окончании обучения с выпускниками Лидерской программы будет заключен двухлетний контракт на трудоустройство в компанию. Чтобы подать заявку на участие в Лидерской программе, необходимо до 20 июля 2018 года написать мотивационное письмо — эссе о том, почему вы хотите учиться в магистратуре НИТУ «МИСиС» и работать в Группе ЧТПЗ, приложить к нему свое резюме и портфолио на сайте.
Поступить в программу могут выпускники российских вузов в возрасте до 30 лет с дипломом бакалавра или специалиста. Обучение будет осуществляться по двум направлениям: «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование». За два года учебы участники Лидерской программы ознакомятся с современными технологиями и трендами металлургической отрасли под руководством лучших преподавателей НИТУ «МИСиС» и экспертов Группы ЧТПЗ.
«Лидерскую программу на базе магистратуры НИТУ «МИСиС» мы реализуем второй год подряд. Это часть стратегии нашей компании по продвижению практико-ориентированного обучения в сегменте высшего образования, раскрытия потенциала талантливой молодежи и воспитания нового поколения инженеров. Мы заинтересованы в молодых специалистах, готовых к работе на высокотехнологичном металлургическом производстве, и создаем все условия для их профессионального развития в Группе ЧТПЗ», — пояснила директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова.
«Среди сотрудников Группы ЧТПЗ — десятки успешных выпускников нашего вуза, в том числе на руководящих должностях. Поэтому взаимодействие с компанией-флагманом как в области производства трубной продукции, так и практико-ориентированных образовательных программ для технических специалистов для нас важно. За два года обучения студенты Лидерской программы освоят теорию в области технологий прокатных производств и инновационного оборудования для сплошных и полых металлургических изделий, получат практические навыки работы на современном производстве и защитят магистерскую диссертацию по решению актуальных задач в отечественной металлургии», — комментирует директор Центра карьеры НИТУ «МИСиС» Наталья Максимова.
Участникам Лидерской программы Группа ЧТПЗ выплачивает в период обучения стипендию в размере 28 тыс. 740 рублей отличникам и 23 тыс. хорошистам. Кроме этого, успешные студенты могут получать дополнительные государственные стипендии и гранты. Будущим белым металлургам предоставляется общежитие в Москве, а также компенсируются командировочные расходы и оплачивается переезд. По окончании обучения с выпускниками Лидерской программы будет заключен двухлетний контракт на трудоустройство в компанию. Чтобы подать заявку на участие в Лидерской программе, необходимо до 20 июля 2018 года написать мотивационное письмо — эссе о том, почему вы хотите учиться в магистратуре НИТУ «МИСиС» и работать в Группе ЧТПЗ, приложить к нему свое резюме и портфолио на сайте.
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