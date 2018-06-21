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Жительницу Первоуральска будут судить за фиктивную прописку иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В Первоуральске в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в апреле 2018 года обвиняемая, являясь собственником комнаты по ул. Герцена, решила организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ.



«Женщина лично заполнила необходимые документы для постановки на учет иностранного гражданина. При этом она отражала ложные сведения о факте постоянного пребывания двух иностранных граждан, которые фактически не проживали по указанному адресу», — говорится в сообщении.



Санкция статьи в качестве наказания предусматривает штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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