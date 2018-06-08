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Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЕМУП «Золушка»

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Прокуратура Свердловской области направила материалы проверки исполнения бюджетного законодательства в ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка» в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки с участием специалистов регионального минфина и Свердловского УФАС инспекторы выявили многочисленные нарушения законодательства о закупках, о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также санитарных норм и правил.



В частности, предприятие принимало продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество, объем и стоимость закупаемого товара была завышена от 4% до 290%. Кроме того, предприятие заключало договоры на приготовление пищи в каникулярное время и оплачивало его, хотя фактически услуги не были выполнены.



В связи с выявленными факторами в действии руководства МУПа усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Материалы направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



Кроме того, прокуратура внесла представление главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу с требованием устранить нарушения законодательства.



Напомним, в конце мая прокуратура отчиталась о массовых нарушениях санитарного законодательства в ЕМУП «Золушка». В результате проверки были возбуждены административные дела в отношении семи заведующих производством (шеф-поваров) в школах Екатеринбурга и самом предприятии. В сумме их оштрафовали на 65 тыс. руб.

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