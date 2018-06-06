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Оператор Tele2 назвал ЧМ-2018 препятствием для устранения внутрисетевого роуминга

УрБК, Москва, 06.06.2018. ФАС России продлила для оператора Tele2 сроки по устранению внутрисетевого роуминга за пределами домашнего региона, сообщает пресс-служба ведомства.



Внутрисетевой роуминг оператор должен был ликвидировать к 31 мая 2018 года.



«В связи с ограничениями на проведение технических работ по настройке и внесению изменений в биллинг операторов на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, Tele2 не имеет возможности внести соответствующие изменения на архивных тарифных планах для 4% абонентов», — говорится в сообщении.



Сроки для оператора по решению ФАС России продлены до 31 августа 2018 года.

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