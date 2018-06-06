Новости дня
Оператор Tele2 назвал ЧМ-2018 препятствием для устранения внутрисетевого роуминга
6 июнь 2018 (12:52)
УрБК, Москва, 06.06.2018. ФАС России продлила для оператора Tele2 сроки по устранению внутрисетевого роуминга за пределами домашнего региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Внутрисетевой роуминг оператор должен был ликвидировать к 31 мая 2018 года.
«В связи с ограничениями на проведение технических работ по настройке и внесению изменений в биллинг операторов на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, Tele2 не имеет возможности внести соответствующие изменения на архивных тарифных планах для 4% абонентов», — говорится в сообщении.
Сроки для оператора по решению ФАС России продлены до 31 августа 2018 года.
Внутрисетевой роуминг оператор должен был ликвидировать к 31 мая 2018 года.
«В связи с ограничениями на проведение технических работ по настройке и внесению изменений в биллинг операторов на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, Tele2 не имеет возможности внести соответствующие изменения на архивных тарифных планах для 4% абонентов», — говорится в сообщении.
Сроки для оператора по решению ФАС России продлены до 31 августа 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Пользователи сообщили об умолчании оператором Tele2 установки лимитов по скорости на Интернет
- В январе 2018 операторы связи начнут массово менять тарифные планы
- «МегаФон» направил жалобу на ФАС в суд из-за требования отменить внутрисетевой роуминг
- Минкомсвязь: Отмена внутрисетевого роуминга в РФ может поднять цены для всех абонентов
- Оператор сотовой связи «МОТИВ» начинает предоставлять услуги международного роуминга в зоне действия оператора Tele2 Croatia на территории Хорватии