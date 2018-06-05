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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 7 коп.

5 июнь 2018 (15:34)

УрБК, Москва, 05.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2018 года. Курс долл. США вырос на 5 коп., до 61,98 руб., евро — на 7 коп., до 72,51 руб.

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