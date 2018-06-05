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Российские авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты из-за подорожавшего топлива
5 июнь 2018 (10:46)
УрБК, Москва, 05.06.2018. Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста стоимости авиакеросина во II квартале 2018 года. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Только за апрель-май цены на топливо для самолетов выросли относительно марта на 13,5%.
«По мнению АЭВТ текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в письме.
Только за апрель-май цены на топливо для самолетов выросли относительно марта на 13,5%.
«По мнению АЭВТ текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) «топливного сбора», что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей», — говорится в письме.
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