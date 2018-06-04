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Суд в Екатеринбурге оштрафовал компанию «Финотдел» на 150 тыс. рублей за незаконные звонки должнику
4 июнь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал АО «Финотдел» на 150 тыс. руб. за внеурочные звонки должнику, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Должником по договору займа организации стала жительница Екатеринбурга. С августа по октябрь 2017 года женщине поступали звонки и sms-сообщения с разных телефонных номеров от сотрудников АО «Финотдел» с требованиями возврата просроченной задолженности. Финансовая организация превысила лимит на звонки должнику и текстовые сообщения. Согласно законодательству, телефонные переговоры с заемщиком не допустимы более одного раза в сутки, а текстовых сообщений не должно быть более двух в день.
Женщина обратилась с жалобой в Управление ФССП по Свердловской области. В феврале 2018 года в отношении АО «Финотдел» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Кировский районный суд города признал вину кредитной организации. Решение суда ответчик обжаловал в Свердловском облсуде, который, рассмотрев апелляцию, не нашел оснований для отмены постановления первой инстанции.
Должником по договору займа организации стала жительница Екатеринбурга. С августа по октябрь 2017 года женщине поступали звонки и sms-сообщения с разных телефонных номеров от сотрудников АО «Финотдел» с требованиями возврата просроченной задолженности. Финансовая организация превысила лимит на звонки должнику и текстовые сообщения. Согласно законодательству, телефонные переговоры с заемщиком не допустимы более одного раза в сутки, а текстовых сообщений не должно быть более двух в день.
Женщина обратилась с жалобой в Управление ФССП по Свердловской области. В феврале 2018 года в отношении АО «Финотдел» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Кировский районный суд города признал вину кредитной организации. Решение суда ответчик обжаловал в Свердловском облсуде, который, рассмотрев апелляцию, не нашел оснований для отмены постановления первой инстанции.
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