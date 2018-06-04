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Суд в Екатеринбурге оштрафовал компанию «Финотдел» на 150 тыс. рублей за незаконные звонки должнику

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал АО «Финотдел» на 150 тыс. руб. за внеурочные звонки должнику, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Должником по договору займа организации стала жительница Екатеринбурга. С августа по октябрь 2017 года женщине поступали звонки и sms-сообщения с разных телефонных номеров от сотрудников АО «Финотдел» с требованиями возврата просроченной задолженности. Финансовая организация превысила лимит на звонки должнику и текстовые сообщения. Согласно законодательству, телефонные переговоры с заемщиком не допустимы более одного раза в сутки, а текстовых сообщений не должно быть более двух в день.



Женщина обратилась с жалобой в Управление ФССП по Свердловской области. В феврале 2018 года в отношении АО «Финотдел» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



Кировский районный суд города признал вину кредитной организации. Решение суда ответчик обжаловал в Свердловском облсуде, который, рассмотрев апелляцию, не нашел оснований для отмены постановления первой инстанции.

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