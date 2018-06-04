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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта нового квартала

4 июнь 2018 (17:14)

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на разработку проекта нового квартала в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Предмет тендера: разработка проекта комплексной застройки Квартала № 11, выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной и рабочей документации на объект: «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками Квартала №11 (блоки 11.1.1, 11.1.2) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга»

Начальная цена составляет 48 млн 699 тыс. 038 руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 5 по 20 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в июле 2019 года.

Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта нового кварталаЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта нового квартала
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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