Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта нового квартала

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на разработку проекта нового квартала в Академическом районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет тендера: разработка проекта комплексной застройки Квартала № 11, выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной и рабочей документации на объект: «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками Квартала №11 (блоки 11.1.1, 11.1.2) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга»Начальная цена составляет 48 млн 699 тыс. 038 руб.Заявки на участие в торгах принимаются с 5 по 20 июня 2018 года. Работы необходимо закончить в июле 2019 года.Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн. 7125. Адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru.