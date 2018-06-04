Всеобщая оптимизация вузов

Правительство РФ 2 июня 2018 года выпустило доклад о ситуации в системе образования за 2017 год. Речь в нем, в частности, идет о развитии высших учебных заведений страны. Как следует из документа, оптимизация российских вузов в ближайшие годы продолжится. Руководство уральских университетов и сами преподаватели отмечают, что оптимизация на деле в первую очередь подразумевает сокращение персонала, и подтверждают эту тенденцию.В представленном на сайте правительства РФ докладе примечательны сразу несколько моментов. Первый из них касается распределения финансирования. Согласно документу, большая часть бюджетных мест в вузах (46,8%) в 2017-2018 году была предоставлена для инженерных направлений подготовки и специальности. Еще 10,8% — для подготовки в области наук об обществе, 10% — в области естественных наук, 9,23% — на педагогические направления и 8,6% — на медицинские.Второй момент в докладе обозначен как задача по снижению административных барьеров, «связанных с созданием и организацией деятельности базовыми подразделениями (филиалами), расположенными вне места нахождения организаций, осуществляющих образовательную деятельность». По всей видимости, речь идет о сокращении филиалов высших учебных заведений.Третий и ключевой момент в докладе — почти двукратное сокращение студентов за последние восемь лет. Количество учащихся в российских вузах с 2009 по 2017 год сократилось с 7,4 млн до 4,2 млн человек.По прогнозам авторов документа, к учебному 2018-2019 году число студентов в вузах составит 4,3 млн человек. Таким образом, с 2009 по конец 2018 года их количество снизится на 40%.«Демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», — поясняется в докладе.Одновременно с падением притока студентов, в том числе на платные места, вузы начали испытывать острую нехватку финансирования. В этом, в частности, на пресс-конференции в Екатеринбурге признался ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.Как видно из доклада, государство пытается одномоментно решить вопрос с дефицитом кадров на самые востребованные для него направления — в области промышленности, а также помочь вузам сэкономить. Как пояснил на пресс-конференции ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Алексей Душин, государственная политика в системе образования направлена на сокращение непрофильных и прикладных кафедр.По его словам, в настоящее время оптимизация не грозит только тем кафедрам, где готовят специалистов для промышленности.«Сейчас с точки зрения политики формируется задача по сокращению экономического, юридического направления в непрофильных учебных заведениях. Для нас это некритическая задача. У нас не было с этим избытков. У нас 7% гуманитарного блока», — пояснил А. Душин.Яков Силин, в отличие от коллеги из УГГУ, не так уверен в будущем своего вуза, отметив, что в настоящее время он ждет новых установок от вновь созданного министерства науки и промышленности. По его словам, на протяжении последних трех лет в УрГЭУ уже «солидно сократили численность прочего персонала, хозяйственного, отчасти педагогических кадров».«Преобразования касаются кафедр или уровня переподготовки в том случае, когда происходят изменения в виде реакции на ситуацию в экономике. Например, возрастает потребность в специалистах технологического профиля. Соответственно, мы увеличиваем набор нужных специалистов. Но здесь как раз проблема в наборе нужных специалистов. Вот по направлению технологического машинного оборудования. Здесь потребность есть, но специалистов этого профиля больше никто не готовит», — сказал Я. Силин.Представленные в докладе задачи и настроения среди ректоров говорят о том, что оптимизация российских вузов, включая университеты в Екатеринбурге, продолжится. По мнению преподавателя Уральского федерального университета Дмитрия Трунова, прошедшая три года назад в его вузе оптимизация, в результате которой было сокращено 700 ставок, была лишь обкаткой всей реформы в целом.«УрФУ уже прошел пик оптимизации, поскольку находится в программе «5-100». Здесь раньше, чем в других университетах, опробовали все эти процессы. Но, как я думаю, на следующем этапе любой другой вуз ждет все то же самое. Именно поэтому на должности ректоров назначают вчерашних технократов: в УрГЭУ — Якова Силина (бывший замгубернатора Свердловской области — прим. ред.), в Уральский государственный медицинский университет — Ольгу Ковтун (бывший глава минздрава Пермского края — прим. ред.)», — сказал Дмитрий Трунов.Его версию о распространении опыта сокращения преподавательского состава УрФУ на остальные вузы Екатеринбурга подтверждает недавняя реформы в УГМУ, где по инициативе О. Ковтун число кафедр было уменьшено в два раза.Вместе с тем ни правительственный доклад, да и сами ректоры вузов не могут ответить на вопрос о будущем университетов после «прохождения демографической ямы». Уже сейчас намечается тенденция к росту числа школьников, а в будущем — абитуриентов вузов. Но, как следует из заявления того же Я. Силина, уральские вузы просто не смогут набрать такого количества специалистов, чтобы нарастить число студентов.