Новости дня

Группа ЧТПЗ представила свои разработки на конференции «Современный уровень трубного производства-2018»

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Группа ЧТПЗ представила собственные технические разработки на конференции «Современный уровень трубного производства-2018». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В мероприятии приняли участие 60 представителей проектных институтов и научно-технических центров нефтяной промышленности. Участники обсудили новые виды трубной продукции и перспективные направления по расширению продуктовой линейки компании.



«Группа ЧТПЗ ведет непрерывную работу над совершенствованием существующих технологий и освоением новых видов труб. Предприятия компании производят широкий сортамент продукции диаметром от 0,6 до 1422 мм, а также проводят более 150 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На конференции мы рассказали нашим партнерам о технологических инновациях компании и обменялись планами дальнейшего взаимодействия», — заявил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



В рамках двухдневного мероприятия участники познакомились с технологией производства бесшовных труб, посетив экскурсию в цехи Белой металлургии Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Гости также отметили современное оснащение и высокий уровень подготовки будущих рабочих и инженеров в Образовательном центре Группы ЧТПЗ. В неформальной части мероприятия гости приняли участие в мастер-классах по живописи и игре в гольф.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: