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Число безработных в УрФО в I квартале превысило 300 тыс. человек

1 июнь 2018 (11:44)

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2018. Численность рабочей силы в Уральском федеральном округе (УрФО) в I квартале 2018 года составила 6,4 млн человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Не имели занятия, но активно его искали 316 тыс. человек (в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец марта 2018 года было зарегистрировано 71 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения на конец марта 2018 года, составила по округу 120,5 тыс. человек.

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