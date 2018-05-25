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Администрация Екатеринбурга запретит остановку транспорта на четырех улицах города
25 май 2018 (15:07)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Администрация Екатеринбурга в июне 2018 года запретит остановку транспорта на четырех улицах и трех внутриквартальных проездах, следует из сообщения на официальном портале города.
В частности, знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» установят на трех улицах Академического района: Сахарова (от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина), Вонсовского (от улицы Чкалова до улицы Амундсена) и Вильгельма де Геннина (от улицы Павла Шаманова до проспекта Сахарова).
Запрет на остановку транспорта введут на улице Пироговой на участке от улицы Татищева до ВИЗ-бульвара.
Также транспорту запретят останавливаться на трех внутриквартальных проездах: от улицы Первомайской до дома № 40 по улице Карла Либкнехта, от улицы Шейнкмана до дома № 104 по улице Шейнкмана и от улицы Раевского до дома № 11б по улице Раевского.
Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения будет запрещен разворот на перекрестке Белинского — Саввы Белых, при движении по улице Белинского со стороны улицы Фучика.
Как отмечают в администрации города, запреты введены по просьбам жителей города.
В частности, знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» установят на трех улицах Академического района: Сахарова (от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина), Вонсовского (от улицы Чкалова до улицы Амундсена) и Вильгельма де Геннина (от улицы Павла Шаманова до проспекта Сахарова).
Запрет на остановку транспорта введут на улице Пироговой на участке от улицы Татищева до ВИЗ-бульвара.
Также транспорту запретят останавливаться на трех внутриквартальных проездах: от улицы Первомайской до дома № 40 по улице Карла Либкнехта, от улицы Шейнкмана до дома № 104 по улице Шейнкмана и от улицы Раевского до дома № 11б по улице Раевского.
Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения будет запрещен разворот на перекрестке Белинского — Саввы Белых, при движении по улице Белинского со стороны улицы Фучика.
Как отмечают в администрации города, запреты введены по просьбам жителей города.
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