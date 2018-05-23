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В Минкультуры РФ опровергли информацию о возможной блокировке Booking.com
23 май 2018 (15:52)
УрБК, Москва, 23.05.2018. В Минкультуры РФ опровергли информацию о возможной блокировке сервиса Booking.com, сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что к ним обратился руководитель группы компаний «Свой туристический сервис» с инициативой об ограничении деятельности сервиса в России. Минкультуры РФ перенаправил его обращение в Ростуризм.
«Ничто не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — сказала директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова.
Ранее СМИ сообщали, что в Ростуризм поступило поручение Минкультуры РФ «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».
Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.
В ведомстве уточнили, что к ним обратился руководитель группы компаний «Свой туристический сервис» с инициативой об ограничении деятельности сервиса в России. Минкультуры РФ перенаправил его обращение в Ростуризм.
«Ничто не угрожает работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации», — сказала директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова.
Ранее СМИ сообщали, что в Ростуризм поступило поручение Минкультуры РФ «рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории Российской Федерации».
Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году, предоставляет услуги по онлайн-бронированию отелей по всему миру и принадлежит американской Booking Holdings.
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