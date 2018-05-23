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Житель Екатеринбурга взыскал с администрации района 70 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Житель Екатеринбурга взыскал с администрации района 70 тыс. руб. за упавшее на автомобиль дерево. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В августе 2017 года на автомобиль екатеринбуржца, припаркованный на ул. Бажова рядом с гимназией № 94, упало дерево. Автомобиль Daewoo Nexia получил значительные повреждения. По оценке экспертов, сумма причиненного ущерба превысила рыночную стоимость машины, наступила конструктивная гибель транспортного средства. Материальный ущерб рассчитывался из разницы между рыночной стоимостью поврежденного транспортного средства и стоимостью годных остатков и составил 51 тыс. 930 руб.», — говорится в сообщении.



Мужчина обратился с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с администрации Октябрьского района города материальный ущерб — 51 тыс. 930 руб., расходы на оплату экспертизы — 10 тыс. руб., на оплату услуг представителя — 20 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 6 тыс. руб. и госпошлину — 1 тыс. 758 руб.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истца частично. В пользу истца с администрации взыскано возмещение ущерба — 51 тыс. 930 руб., расходы по оплате услуг эксперта в размере 10 тыс. руб., а также возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя 7 тыс. руб. и госпошлина — 1 тыс. 757 руб. В удовлетворении оставшейся части иска суд отказал.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, указав в ней, что администрации районов непосредственно не осуществляют функции по содержанию зеленых насаждений. При этом представитель администрации полагал, что у упавшего дерева отсутствуют внешние признаки, свидетельствующие о его аварийности, а причиной падения является несчастный случай. Просил решение отменить, отказать в удовлетворении требований в полном объеме.



Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, установила, что факт закрепления за администрацией Октябрьского района Екатеринбурга земельного участка, на котором росло дерево, установлен судом первой инстанции и не оспаривается ответчиком. Определив, что упавшее дерево находилось на землях общего пользования на подведомственной ответчику территории, суд признал доказанным тот факт, что причинение ущерба имуществу истца стало следствием ненадлежащего выполнения ответчиком обязательств по содержанию и сохранности зеленых насаждений. Таким образом, Свердловский областной суд решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

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