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«Бухта Квинс» опять «зависла»
22 май 2018 (16:29)
Несмотря на высокую степень готовности и оптимистичные прогнозы застройщика, возведение коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге до сих пор не завершено. По словам пайщиков, вложивших свои средства в строительство объекта, с лета стройка практически не продвинулась. Тем временем в отношении председателя ПЖСК Зили Булатовой было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время должно поступить в суд. В связи с этим участники кооператива опасаются новых переносов сроков сдачи объекта и давления со стороны руководства стройки.
Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.
В 2011 году проект был переформатирован: вместо коттеджей застройщик начал продажу площадей в многоквартирных домах. Тогда же был создан паевый жилищно-строительный кооператив (ПЖСК), участниками которого стали 65 семей. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась.
После многочисленных протестных акций пайщиков в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК, а также Лариса Ассонова, занимавшаяся продажами, в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере порядка 50 млн руб. В январе 2017 года участникам группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», а часть имущества А. Новикова арестована.
Это дало толчок к возобновлению работ на площадке «Бухты Квинс». Как заявил журналистам А. Новиков при осмотре объекта в августе 2017 года, для завершения стройки ему пришлось из собственных средств вложить 72 млн руб. Тогда же М. Шилиманов в присутствии главы минстроя Свердловской области Михаила Волкова озвучил, что «Бухта Квинс» будет полностью готова уже в сентябре. Ввести дома в эксплуатацию планировали до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло.
«Александр Новиков неоднократно заявлял, что достроил «Бухту Квинс». Но мы об этом узнавали только из СМИ. В домах до сих пор нет воды, электричества (стоит столб с изоляторами, но без проводов), внутренние отделочные работы не завершены. Обещанная нам при покупке квартир централизованная канализация отсутствует: вместо нее сделана фактически выгребная яма. Третий этаж, где высота потолков 5 метров, предполагал, что жильцы смогут сделать себе двухъярусные квартиры, но конструкции оказались не рассчитаны на такие нагрузки. Есть и другие недостатки строительства», — рассказала на пресс-конференции пайщица Ирина Давиденко.
По ее словам, остается неизвестной и судьба 10 семей, вложивших средства в возведение второй очереди «Бухты Квинс», которую Новиков и Шилиманов строить не собираются.
Тем временем по заявлению М. Шилиманова было возбуждено уголовное дело в отношении пайщицы Зили Булатовой, которая в 2014 году была избрана председателем ПЖСК и возглавила инициативную группу по защите интересов членов кооператива.
«Мы понимаем, кто является инициатором уголовного дела, и та скорость, с которой ведется расследование, это подтверждает. Пайщикам звонят даже ночью, хотя это противоречит процессуальному законодательству. При даче объяснений люди чувствуют давление. Гражданам известно, что все средства, которые они собирали для поддержания деятельности кооператива по защите своих прав и которыми по решению общего собрания распоряжалась Зиля Булатова, использовались по назначению. У нас есть информация, что основным доводом в деле является объем собранных средств, а затраты при этом не учитываются», — пояснил юрист, консультант кооператива Дмитрий Бектяскин.
Таким образом, на сегодняшний день ситуация внушает пайщикам опасения. С одной стороны, сроки сдачи «Бухты Квинс» снова под вопросом. Как пояснили пайщики, проблема возникла с согласованием условий дополнительного соглашения к инвестдоговору, где прописаны вопросы, касающиеся канализации и усиления подвальных опор.
«Мы хотим получить квартиры заявленного качества со всей необходимой инфраструктурой, а не комплекс проблем. А застройщик, в свою очередь, стремится минимизировать затраты», — отмечают граждане.
С другой стороны, участники кооператива обеспокоены мерами, которые были приняты в отношении председателя ПЖСК, в то время как уголовное дело основных инициаторов строительства поселка в суд так и не поступило. Из троих обвиняемых приговор вынесен только Л. Ассоновой: ей назначили 4 года лишения свободы.
В связи с этим пайщики «Бухты Квинс» намерены продолжать отстаивать свои права. Они требуют передачи квартир до 31 августа 2018 года с компенсацией морального ущерба за пользование их средствами в течение 8 лет. Также граждане настаивают на внимании к своей проблеме со стороны властей и прекращении уголовного дела в отношении Зили Булатовой.
Напомним, строительство поселка вблизи озера Шарташ началось в 2008 году. Застройщиком объекта являлось ООО «Дигитал-Ай», подконтрольное семье директора Театра эстрады, шансонье Александра Новикова. Его партнером выступил бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.
В 2011 году проект был переформатирован: вместо коттеджей застройщик начал продажу площадей в многоквартирных домах. Тогда же был создан паевый жилищно-строительный кооператив (ПЖСК), участниками которого стали 65 семей. Граждане полностью оплатили свои паи и должны были получить квартиры до конца 2012 года, однако стройка остановилась.
После многочисленных протестных акций пайщиков в ноябре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников ПЖСК «Бухта Квинс». По версии следствия, в период с 2010 по 2012 год А. Новиков и М. Шилиманов в качестве фактических руководителей ПЖСК, а также Лариса Ассонова, занимавшаяся продажами, в составе организованной преступной группы совершили хищение денежных средств пайщиков в размере порядка 50 млн руб. В январе 2017 года участникам группы было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере», а часть имущества А. Новикова арестована.
Это дало толчок к возобновлению работ на площадке «Бухты Квинс». Как заявил журналистам А. Новиков при осмотре объекта в августе 2017 года, для завершения стройки ему пришлось из собственных средств вложить 72 млн руб. Тогда же М. Шилиманов в присутствии главы минстроя Свердловской области Михаила Волкова озвучил, что «Бухта Квинс» будет полностью готова уже в сентябре. Ввести дома в эксплуатацию планировали до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло.
«Александр Новиков неоднократно заявлял, что достроил «Бухту Квинс». Но мы об этом узнавали только из СМИ. В домах до сих пор нет воды, электричества (стоит столб с изоляторами, но без проводов), внутренние отделочные работы не завершены. Обещанная нам при покупке квартир централизованная канализация отсутствует: вместо нее сделана фактически выгребная яма. Третий этаж, где высота потолков 5 метров, предполагал, что жильцы смогут сделать себе двухъярусные квартиры, но конструкции оказались не рассчитаны на такие нагрузки. Есть и другие недостатки строительства», — рассказала на пресс-конференции пайщица Ирина Давиденко.
По ее словам, остается неизвестной и судьба 10 семей, вложивших средства в возведение второй очереди «Бухты Квинс», которую Новиков и Шилиманов строить не собираются.
Тем временем по заявлению М. Шилиманова было возбуждено уголовное дело в отношении пайщицы Зили Булатовой, которая в 2014 году была избрана председателем ПЖСК и возглавила инициативную группу по защите интересов членов кооператива.
«Мы понимаем, кто является инициатором уголовного дела, и та скорость, с которой ведется расследование, это подтверждает. Пайщикам звонят даже ночью, хотя это противоречит процессуальному законодательству. При даче объяснений люди чувствуют давление. Гражданам известно, что все средства, которые они собирали для поддержания деятельности кооператива по защите своих прав и которыми по решению общего собрания распоряжалась Зиля Булатова, использовались по назначению. У нас есть информация, что основным доводом в деле является объем собранных средств, а затраты при этом не учитываются», — пояснил юрист, консультант кооператива Дмитрий Бектяскин.
Таким образом, на сегодняшний день ситуация внушает пайщикам опасения. С одной стороны, сроки сдачи «Бухты Квинс» снова под вопросом. Как пояснили пайщики, проблема возникла с согласованием условий дополнительного соглашения к инвестдоговору, где прописаны вопросы, касающиеся канализации и усиления подвальных опор.
«Мы хотим получить квартиры заявленного качества со всей необходимой инфраструктурой, а не комплекс проблем. А застройщик, в свою очередь, стремится минимизировать затраты», — отмечают граждане.
С другой стороны, участники кооператива обеспокоены мерами, которые были приняты в отношении председателя ПЖСК, в то время как уголовное дело основных инициаторов строительства поселка в суд так и не поступило. Из троих обвиняемых приговор вынесен только Л. Ассоновой: ей назначили 4 года лишения свободы.
В связи с этим пайщики «Бухты Квинс» намерены продолжать отстаивать свои права. Они требуют передачи квартир до 31 августа 2018 года с компенсацией морального ущерба за пользование их средствами в течение 8 лет. Также граждане настаивают на внимании к своей проблеме со стороны властей и прекращении уголовного дела в отношении Зили Булатовой.
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