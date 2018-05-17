Новости дня

В Екатеринбурге могут снова закрыть движение транспорта по Макаровскому мосту

17 май 2018 (12:33)

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2018. В Екатеринбурге могут снова закрыть движение транспорта по Макаровскому мосту.

Как сообщает корреспондент УрБК, такую возможность допустил глава администрации муниципалитета Александр Якоб, который сегодня проверил ход работ в рамках первого этапа реконструкции путепровода.

Напомним, что в частности из-за перекрытия движения по Макаровскому мосту в 2017 году, обстановка с уличным движением в центре Екатеринбурга серьезно осложнилась.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: