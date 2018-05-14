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Стоимость ОСАГО в России планируют увеличить с 31 августа

УрБК, Москва, 14.05.2018. Центробанк планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним уже с 31 августа 2018 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект Банка России.



В настоящее время базовый тариф составляет от 3 тыс. 431 до 4 тыс. 119 руб. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона России, мощности двигателя автомобиля, возраста и водительского стажа владельца автомобиля. Также существует коэффициент бонус-малус, предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП.



Следует отметить, что в последний раз ЦБ поднимал тарифы ОСАГО в апреле 2015 года. Российские автостраховщики впоследствии не раз заявляли об убыточности данного вида страхования и необходимости повышения тарифов.

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