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Свердловская область в январе-апреле перечислила в бюджет РФ более 114 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2018. По итогам работы за январь-апрель 2018 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 114,3 млрд руб. налогов, что на 9,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 37,7 млрд руб., что на 8,2% (на 2,3 млрд руб.) больше уровня 4 месяцев 2017 года. Основная доля доходов обеспечена перечислением налога на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (79,5%).



За январь-апрель 2018 года НДС поступило 30 млрд руб., что на 4,3% или на 1,2 млрд руб. больше относительно аналогичного периода прошлого года.



За 4 месяца 2018 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 4,2 млрд руб., что на 16,2% или на 0,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2017 года.



В областной бюджет мобилизовано 63,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, что на 10,1% или на 5,8 млрд руб. больше поступлений января-апреля 2017 года.

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