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Националисты пообещали совершить новые нападения на телеканал «Интер»

Участники ультраправой партии «Национальный корпус» пообещали совершить новые нападения на телеканал «Интер», передает «Страна.ua» заявление националистов.



«9 Мая правые из Нацкорпуса начали блокирование телеканала «Интер». Причина — опубликованный в инете фрагмент концерта под названием «День Победы», где ведущие Интера говорят о том, что сейчас «улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников». Они имеют ввиду Бандеру, Шухевича, Коновальца и т.д», — цитирует телеканал заявление националистов в телеграме.



В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по «Интеру» без предварительных анонсов. При этом националисты не стали уточнять, почему они решили, что в передаче телеканала имелись в виду именно Бандера, Шухевич или Коновалец — в эфире конкретные имена не назывались.



Ранее сообщалось, что в офис «Интера» кинули коктейль Молотова.

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