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Фантомные велодорожки Екатеринбурга
10 май 2018 (15:19)
С начала мая 2018 года в Екатеринбурге официально стартовал велосезон. Одновременно с этим Управление ГИБДД по Свердловской области обещало применять штрафы в отношении велосипедистов за нарушение правил дорожного движения. Они, в частности, предусматривают ответственность за езду по тротуарам — 800 руб. Однако сами велосипедисты к угрозам со стороны Госавтоинспекции относятся со скепсисом.
О применении штрафов еще в ноябре 2017 года заявил уже бывший руководитель Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин. По его словам, поводом для этого стало ДТП с участием велосипедиста, которое произошло возле гимназии № 9.
«Следует понимать, что велосипедистам предоставили слишком много свободы. Они ездят по тротуарам. Они решили, что им все можно. Правила таковы: если движение на велосипеде представляет угрозу пешеходам, велосипедист должен спешиться. Со следующего сезона мы будем штрафовать, потому что это уже становится угрозой», — говорил Ю. Демин, сославшись при этом на наличие в городе сети велодорожек.
В областном УГИБДД на вопрос корреспондента УрБК пообещали прояснить ситуацию с привлечением велосипедистов к ответственности позднее. Между тем, если владельцев двухколесного транспорта действительно будут штрафовать за езду по тротуарам, в ряде районов города могут возникнуть неоднозначные ситуации.
Во-первых, в Екатеринбурге нет полноценной сети велодорожек. Осенью прошлого года группа урбанистов охарактеризовала существующую в городе инфраструктуру как «дороги, ведущие из ниоткуда в никуда».
Во-вторых, в некоторых районах велодорожки никак не обозначены дорожными знаками. Порой сами пешеходы игнорируют их существование на тротуаре. Самый яркий пример — трасса, проложенная по проспекту Ленина. С прошлого года здесь не появилось никаких обозначений.
Соответственно, при езде по таким участкам между автоинспекторами и велосипедистами не исключены споры. Достаточно вспомнить, что Юрий Демин отказался признавать пешеходным переходом «косую зебру», которую администрация Екатеринбурга обустроила возле торгового центра «Европа» (знак пешеходного перехода там также отсутствует). В случае с необозначенными велодорожками непонятно, как сотрудники ГИБДД будут квалифицировать езду велосипедистов.
Впрочем, урбанист Владимир Злоказов, активно выступающий за развитие велодорожек в Екатеринбурге, не считает нужным беспокоиться по этим вопросам. По его мнению, у ГИБДД на фоне сокращения штата не хватит сил, чтобы охватить как можно больше нарушителей.
По его мнению, велосипедистов действительно могут активно привлекать к ответственности лишь на перекрестках, где регулярно дежурят автоинспекторы. Например, на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта. В остальных районах города надзор за владельцами двухколесного транспорта может обернуться формальностями.
«Я думаю, что все будет в лучших традициях кампанейщины — оштрафуют тех, кто попадется под руку. Или оштрафуют с десяток человек, чтобы отчитаться», — полагает В. Злоказов.
Действительно, в прошлом году полиция активно пресекала именно на участках в центре города езду на велосипедах через пешеходные переходы. В остальных районах Екатеринбурга велосипедисты без последствий нарушали установленные для них нормы ПДД. Впрочем, если сотрудники ГИБДД в этом году серьезно возьмутся за велосипедистов, то последним, по всей видимости, придется придерживаться езды по проезжей части, чтобы избегать неоднозначных ситуаций.
О применении штрафов еще в ноябре 2017 года заявил уже бывший руководитель Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин. По его словам, поводом для этого стало ДТП с участием велосипедиста, которое произошло возле гимназии № 9.
«Следует понимать, что велосипедистам предоставили слишком много свободы. Они ездят по тротуарам. Они решили, что им все можно. Правила таковы: если движение на велосипеде представляет угрозу пешеходам, велосипедист должен спешиться. Со следующего сезона мы будем штрафовать, потому что это уже становится угрозой», — говорил Ю. Демин, сославшись при этом на наличие в городе сети велодорожек.
В областном УГИБДД на вопрос корреспондента УрБК пообещали прояснить ситуацию с привлечением велосипедистов к ответственности позднее. Между тем, если владельцев двухколесного транспорта действительно будут штрафовать за езду по тротуарам, в ряде районов города могут возникнуть неоднозначные ситуации.
Во-первых, в Екатеринбурге нет полноценной сети велодорожек. Осенью прошлого года группа урбанистов охарактеризовала существующую в городе инфраструктуру как «дороги, ведущие из ниоткуда в никуда».
Во-вторых, в некоторых районах велодорожки никак не обозначены дорожными знаками. Порой сами пешеходы игнорируют их существование на тротуаре. Самый яркий пример — трасса, проложенная по проспекту Ленина. С прошлого года здесь не появилось никаких обозначений.
Соответственно, при езде по таким участкам между автоинспекторами и велосипедистами не исключены споры. Достаточно вспомнить, что Юрий Демин отказался признавать пешеходным переходом «косую зебру», которую администрация Екатеринбурга обустроила возле торгового центра «Европа» (знак пешеходного перехода там также отсутствует). В случае с необозначенными велодорожками непонятно, как сотрудники ГИБДД будут квалифицировать езду велосипедистов.
Впрочем, урбанист Владимир Злоказов, активно выступающий за развитие велодорожек в Екатеринбурге, не считает нужным беспокоиться по этим вопросам. По его мнению, у ГИБДД на фоне сокращения штата не хватит сил, чтобы охватить как можно больше нарушителей.
По его мнению, велосипедистов действительно могут активно привлекать к ответственности лишь на перекрестках, где регулярно дежурят автоинспекторы. Например, на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта. В остальных районах города надзор за владельцами двухколесного транспорта может обернуться формальностями.
«Я думаю, что все будет в лучших традициях кампанейщины — оштрафуют тех, кто попадется под руку. Или оштрафуют с десяток человек, чтобы отчитаться», — полагает В. Злоказов.
Действительно, в прошлом году полиция активно пресекала именно на участках в центре города езду на велосипедах через пешеходные переходы. В остальных районах Екатеринбурга велосипедисты без последствий нарушали установленные для них нормы ПДД. Впрочем, если сотрудники ГИБДД в этом году серьезно возьмутся за велосипедистов, то последним, по всей видимости, придется придерживаться езды по проезжей части, чтобы избегать неоднозначных ситуаций.
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