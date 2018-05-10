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В Екатеринбурге закрылся салон кожи и меха Capitol на улице 8 Марта

10 май 2018 (14:22)

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. В Екатеринбурге закрылся элитный салон кожи и меха Capitol, расположенный по адресу улица 8 Марта, 8в.

Судя по баннерам на окнах, в здании готовится к открытию магазин бытовой техники и электроники. При этом вывески мехового салона, лицом рекламной кампании которого является известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова, пока остались.

В Екатеринбурге закрылся салон кожи и меха Capitol на улице 8 Марта

Согласно сайту компании, в Екатеринбурге осталось два магазина Capitol, оба расположены в торгово-развлекательных центрах.

Capitol арендовал помещение под магазин в здании на 8 Марта, 8в с сентября 2012 года.

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