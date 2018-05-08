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Экономический вектор новых «майских указов»
8 май 2018 (14:26)
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ имеет явную экономическую направленность и ориентирован на повышение уровня жизни россиян, а также прорыв в научно-технологическом развитии. Согласно поставленной задаче, к 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших стран мира по объему ВВП. Это потребует от федеральных властей принципиально новых подходов в оценке качества руководства регионов или муниципалитетов.
Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» писало, что после окончания большого электорального цикла фокус внимания федеральных властей может заметно измениться. Вместо политических процессов на первый план в оценке эффективности местных властей должна выйти тема экономического развития. Новые «майские указы» стали дополнительным аргументом в пользу этой точки зрения.
Одна из ключевых задач нового документа — вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира. Для ее успешной реализации правительству поручено обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.
В документе указано, что рост производительности труда в стране в несырьевых отраслях экономики в ближайшие шесть лет должен быть не менее 5% в год.
«В обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе должен быть создан высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами», — говорится в документе.
Еще один важный экономический индикатор — объемы жилищного строительства. До 2024 года во всех российских регионах планируется вводить в эксплуатацию не менее 120 млн кв. м. в год. Предполагается, что увеличение объемов строительства и снижение ипотечной ставки до 8% позволит через шесть лет обеспечить жильем семьи со средним достатком.
В новых «майских указах» уделяется большое внимание не только экономическим, но и социальным проблемам. Так, правительству РФ поручено обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и пенсий опережающими инфляцию темпами, а также снизить уровень бедности в стране в два раза.
В число задач принятого документа входят увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для «самореализации и раскрытия таланта каждого человека». Среднюю продолжительность жизни россиян к 2024 году предполагается увеличить до 78 лет с прицелом на увеличение этого показателя до 80 лет к 2030 году.
Во исполнение поставленных целей глава государства поручил правительству до 1 октября 2018 года утвердить основные направления деятельности до 2024 года, а также сформировать прогноз социально-экономического развития России на этот период.
К установленной дате кабинет министров должен разработать механизмы и рассчитать ресурсное обеспечение, необходимое для достижения поставленных целей. Кроме того, в соответствии с этими целями правительство разработает или же скорректирует нацпроекты или программы по целому ряду направлений, которые будут рассмотрены советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре.
Приоритетными в ближайшую шестилетку считаются нацпроекты по следующим направлениям: цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, наука, культура.
В связи с этим очевидно, что федеральные власти будут предъявлять новые требования к оценке эффективности местных властей. По всей видимости, акцент будет сделан на вкладе каждого региона в реализацию глобальной задачи по вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик мира. В этой ситуации руководители отстающих регионов могут потерять доверие в Кремле.
Фотография с официального сайта Кремля
Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» писало, что после окончания большого электорального цикла фокус внимания федеральных властей может заметно измениться. Вместо политических процессов на первый план в оценке эффективности местных властей должна выйти тема экономического развития. Новые «майские указы» стали дополнительным аргументом в пользу этой точки зрения.
Одна из ключевых задач нового документа — вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира. Для ее успешной реализации правительству поручено обеспечить темпы роста ВВП выше среднемировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.
В документе указано, что рост производительности труда в стране в несырьевых отраслях экономики в ближайшие шесть лет должен быть не менее 5% в год.
«В обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе должен быть создан высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами», — говорится в документе.
Еще один важный экономический индикатор — объемы жилищного строительства. До 2024 года во всех российских регионах планируется вводить в эксплуатацию не менее 120 млн кв. м. в год. Предполагается, что увеличение объемов строительства и снижение ипотечной ставки до 8% позволит через шесть лет обеспечить жильем семьи со средним достатком.
В новых «майских указах» уделяется большое внимание не только экономическим, но и социальным проблемам. Так, правительству РФ поручено обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и пенсий опережающими инфляцию темпами, а также снизить уровень бедности в стране в два раза.
В число задач принятого документа входят увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для «самореализации и раскрытия таланта каждого человека». Среднюю продолжительность жизни россиян к 2024 году предполагается увеличить до 78 лет с прицелом на увеличение этого показателя до 80 лет к 2030 году.
Во исполнение поставленных целей глава государства поручил правительству до 1 октября 2018 года утвердить основные направления деятельности до 2024 года, а также сформировать прогноз социально-экономического развития России на этот период.
К установленной дате кабинет министров должен разработать механизмы и рассчитать ресурсное обеспечение, необходимое для достижения поставленных целей. Кроме того, в соответствии с этими целями правительство разработает или же скорректирует нацпроекты или программы по целому ряду направлений, которые будут рассмотрены советом при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в октябре.
Приоритетными в ближайшую шестилетку считаются нацпроекты по следующим направлениям: цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, наука, культура.
В связи с этим очевидно, что федеральные власти будут предъявлять новые требования к оценке эффективности местных властей. По всей видимости, акцент будет сделан на вкладе каждого региона в реализацию глобальной задачи по вхождению РФ в число пяти крупнейших экономик мира. В этой ситуации руководители отстающих регионов могут потерять доверие в Кремле.
Фотография с официального сайта Кремля
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