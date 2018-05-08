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ФАС выписала штраф администрации Челябинска на 200 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 08.05.2018. Челябинское УФАС России оштрафовало администрацию Челябинска на 200 тыс. руб. за неисполнение предписания, выданного в 2015 году.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, в 2012 году администрация Челябинска решила ввести автоматизированную систему для оплаты за проезд в общественном транспорте, но сделала это не через конкурентные процедуры. На действия администрации пожаловалась компания «Уралинфотек».



«По результатам рассмотрения дела в 2013 году служба признала, что указанные действия органа местного самоуправления могли привести к ограничению, устранению конкуренции, и выдало администрации Челябинска предписание о прекращении выявленных нарушений. В частности, администрации было предписано изменить принятое постановление, определяющее порядок модернизации транспортного приложения социальной карты жителя Челябинска. Постановление было отменено», — поясняют в пресс-службе Челябинского УФАС.



Позже компания «Уралинфотек» стало организатором работы системы безналичной оплаты проезда в Челябинске. Однако в 2014 году организация снова пожаловалось в УФАС на действия администрации города. По итогам расследования в 2015 году антимонопольная служба установила, что бездействия администрации привели к ограничению конкуренции. Оказалось, что после отмены постановления муниципальные власти так и не провели конкурс по выбору автоматизированной системы, и в городе продолжала функционировать выбранная ранее система.



Антимонопольный орган выдал еще одно постановление с требованием устранить нарушения, однако в 2017 году администрация города так и не выполнила его. Тогда УФАС оштрафовало муниципальные власти на 100 тыс. руб. В апреле 2018 года требование все еще было не исполнено, поэтому антимонопольный орган выписал администрации повторный штраф на 200 тыс. руб.



При этом в УФАС отмечают, что правомерность решения и предписания антимонопольного органа подтверждены Арбитражным судом Челябинской области, Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Уральского округа.

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