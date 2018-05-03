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В России 76% граждан продолжают экономить

УрБК, Москва, 03.05.2018. В марте 2018 года 76% россиян продолжают экономить, следует из исследования холдинга «Ромир».



За год доля экономящих россиян сократилась на 6 процентных пунктов — в марте 2017 года она составляла 82%. Как следует из отчета «Ромира», сокращения прошло по всем категориям расходов.



При этом чаще всего россияне по-прежнему экономят на еде — о сокращении расходов на продукты сообщили 17% респондентов. 12% опрошенных признались, что экономят на путешествиях, 9% — на одежде и обуви. В прошлом году доля таких граждан составляла 39%, 30% и 33% соответственно.



Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

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