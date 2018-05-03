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Дольщики снова вышли на митинг
3 май 2018 (15:38)
В Екатеринбурге 29 апреля состоялся очередной митинг граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В нем приняли участие представители проблемных объектов Екатеринбурга, Арамили и Каменска-Уральского. Дольщики и пайщики, а также покупатели квартир в незаконно построенных на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) многоквартирных домах потребовали от властей принять реальные меры по решению их вопросов.
Протестная акция на площади Обороны собрала порядка 40 человек, представлявших несколько десятков недостроев, в том числе ЖК «Щербакова, 20», «Кольцовский дворик», «Новый свет», коттеджный поселок «Бухта Квинс» и другие объекты.
Так, дольщики ЖК «Щербакова, 20» рассказали о том, что не для всех из них является приемлемым решение властей о предоставлении квартир на ул. Рощинской: более 30 семей на сегодняшний день по-прежнему ждут завершения возведения дома, в который вкладывали свои средства. Их поддержали дольщики «Кольцовского дворика», которым предложили аналогичный вариант восстановления прав на жилье.
«В ЖК «Рощинский» просто не хватает площадей, чтобы вместить всех. Поэтому туда смогут отправиться только те, у кого совсем нет жилья. Если же большая семья проживает в комнате в общежитии, она уже не сможет претендовать на переезд. Есть и другие ограничивающие условия. Поэтому мы не считаем проблему «Кольцовского дворика» решенной и требуем достройки жилого комплекса», — отметили граждане.
Не видят реализации достигнутых с застройщиком ГК «ТЭН» договоренностей и дольщики нескольких долгостроев, расположенных в Арамили. По словам граждан, строительство возобновилось не на всех объектах, а его темпы не совпадают с заявленными.
«Мы наблюдаем затягивание стройки, в частности, ЖК «Новый свет», где ждут жилья порядка 150 семей. По каким причинам работы не ведутся, нам не говорят, но уже опять пытаются либо вернуть деньги, либо навязать обмен на Екатеринбург с доплатой. Однако мы уже говорили в региональном минстрое, что возможности доплачивать не имеем: за время стройки деньги, которые мы вложили, обесценились, у людей кредиты, ипотека, материнские сертификаты. Мы не понимаем, почему ГК «ТЭН» не выполняет своих обязательств, хотя уже получила от властей земельный участок за то, что возведет наши дома», — рассказала дольщица Лариса Чиркова.
Представители обманутых граждан Арамили добавили, что если ситуация не изменится в ближайшее время, они планируют начать голодовку.
Также в митинге приняли участие дольщики, пострадавшие от действий СРСУ-2 в Каменске-Уральском.
«У нас застройщик заморозил строительство двух многоквартирных домов. Один из них — на проспекте Победы — должны были сдать в 2016 году, но на сегодняшний день там только полтора этажа, второй — в конце сентября 2017 года, но дом находится на стадии котлована. Стройка встала после того, как администрация города через судебных приставов наложила запрет на регистрационные действия с земельными участками из-за долга СРСУ-2 за предыдущие объекты в размере порядка 23 млн руб. Мы уже писали во все инстанции, встречались с застройщиком, который от нас не отказывается, но пока решение не найдено», — рассказала представительница дольщиков Светлана Коновалова.
Граждане требуют снять ограничительные меры с земельного участка и продлить действие разрешительных документов, чтобы застройщик мог завершить возведение их жилья. Также покупатели квартир в проблемных объектах Каменска-Уральского добиваются включения в реестр обманутых дольщиков.
Значительную долю участников акции составили граждане, пострадавшие от незаконных действий застройщика Владимира Воробьева, которого в феврале 2017 года суд приговорил к 6 годам лишения свободы за мошенничество и легализацию преступного дохода.
Напомним, В. Воробьев продавал по договорам паевого участия, а иногда и просто под расписку квартиры в многоэтажках, незаконно возводимых застройщиком на землях ИЖС. Впоследствии эти объекты были признаны подлежащими сносу, жильцы уже построенных домов оказались под угрозой выселения, а остальные просто потеряли свои деньги. Также застройщик реализовывал площади в домах, на строительство которых у него не было даже разрешения.
«Нас 157 пострадавших, оставшихся просто без крыши над головой. Люди вкладывали деньги в дома, которые должны были быть построены в кварталах улиц Старых Большевиков — Фрезеровщиков — Стачек — Войкова, включая пер. Механический. Как выяснилось впоследствии, разрешения на их строительство у Воробьева не было. Потом застройщика посадили и возбудили дело о банкротстве, где мы признаны кредиторами. И прокуратура дала властям предписание рассмотреть возможности помощи нам, но пока приходят одни отписки», — пояснила вкладчица Ольга Иванова.
Граждане намерены добиться реальной помощи, а также изменения законодательства, чтобы на них распространялось действие мер по защите прав обманутых дольщиков.
Участники митинга подчеркнули, что будут продолжать протестные акции, в том числе в период проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. Они намерены добиваться личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, если ситуация на их объектах не изменится в ближайшее время.
Отметим, что в докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг», именно проблема обманутых дольщиков названа одной из основных причин социальной нестабильности на Урале. По словам экспертов, число пострадавших граждан «вполне может кратно возрасти в течение года», сделав ситуацию в точках ее локализации близкой к взрывоопасной.
Протестная акция на площади Обороны собрала порядка 40 человек, представлявших несколько десятков недостроев, в том числе ЖК «Щербакова, 20», «Кольцовский дворик», «Новый свет», коттеджный поселок «Бухта Квинс» и другие объекты.
Так, дольщики ЖК «Щербакова, 20» рассказали о том, что не для всех из них является приемлемым решение властей о предоставлении квартир на ул. Рощинской: более 30 семей на сегодняшний день по-прежнему ждут завершения возведения дома, в который вкладывали свои средства. Их поддержали дольщики «Кольцовского дворика», которым предложили аналогичный вариант восстановления прав на жилье.
«В ЖК «Рощинский» просто не хватает площадей, чтобы вместить всех. Поэтому туда смогут отправиться только те, у кого совсем нет жилья. Если же большая семья проживает в комнате в общежитии, она уже не сможет претендовать на переезд. Есть и другие ограничивающие условия. Поэтому мы не считаем проблему «Кольцовского дворика» решенной и требуем достройки жилого комплекса», — отметили граждане.
Не видят реализации достигнутых с застройщиком ГК «ТЭН» договоренностей и дольщики нескольких долгостроев, расположенных в Арамили. По словам граждан, строительство возобновилось не на всех объектах, а его темпы не совпадают с заявленными.
«Мы наблюдаем затягивание стройки, в частности, ЖК «Новый свет», где ждут жилья порядка 150 семей. По каким причинам работы не ведутся, нам не говорят, но уже опять пытаются либо вернуть деньги, либо навязать обмен на Екатеринбург с доплатой. Однако мы уже говорили в региональном минстрое, что возможности доплачивать не имеем: за время стройки деньги, которые мы вложили, обесценились, у людей кредиты, ипотека, материнские сертификаты. Мы не понимаем, почему ГК «ТЭН» не выполняет своих обязательств, хотя уже получила от властей земельный участок за то, что возведет наши дома», — рассказала дольщица Лариса Чиркова.
Представители обманутых граждан Арамили добавили, что если ситуация не изменится в ближайшее время, они планируют начать голодовку.
Также в митинге приняли участие дольщики, пострадавшие от действий СРСУ-2 в Каменске-Уральском.
«У нас застройщик заморозил строительство двух многоквартирных домов. Один из них — на проспекте Победы — должны были сдать в 2016 году, но на сегодняшний день там только полтора этажа, второй — в конце сентября 2017 года, но дом находится на стадии котлована. Стройка встала после того, как администрация города через судебных приставов наложила запрет на регистрационные действия с земельными участками из-за долга СРСУ-2 за предыдущие объекты в размере порядка 23 млн руб. Мы уже писали во все инстанции, встречались с застройщиком, который от нас не отказывается, но пока решение не найдено», — рассказала представительница дольщиков Светлана Коновалова.
Граждане требуют снять ограничительные меры с земельного участка и продлить действие разрешительных документов, чтобы застройщик мог завершить возведение их жилья. Также покупатели квартир в проблемных объектах Каменска-Уральского добиваются включения в реестр обманутых дольщиков.
Значительную долю участников акции составили граждане, пострадавшие от незаконных действий застройщика Владимира Воробьева, которого в феврале 2017 года суд приговорил к 6 годам лишения свободы за мошенничество и легализацию преступного дохода.
Напомним, В. Воробьев продавал по договорам паевого участия, а иногда и просто под расписку квартиры в многоэтажках, незаконно возводимых застройщиком на землях ИЖС. Впоследствии эти объекты были признаны подлежащими сносу, жильцы уже построенных домов оказались под угрозой выселения, а остальные просто потеряли свои деньги. Также застройщик реализовывал площади в домах, на строительство которых у него не было даже разрешения.
«Нас 157 пострадавших, оставшихся просто без крыши над головой. Люди вкладывали деньги в дома, которые должны были быть построены в кварталах улиц Старых Большевиков — Фрезеровщиков — Стачек — Войкова, включая пер. Механический. Как выяснилось впоследствии, разрешения на их строительство у Воробьева не было. Потом застройщика посадили и возбудили дело о банкротстве, где мы признаны кредиторами. И прокуратура дала властям предписание рассмотреть возможности помощи нам, но пока приходят одни отписки», — пояснила вкладчица Ольга Иванова.
Граждане намерены добиться реальной помощи, а также изменения законодательства, чтобы на них распространялось действие мер по защите прав обманутых дольщиков.
Участники митинга подчеркнули, что будут продолжать протестные акции, в том числе в период проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу. Они намерены добиваться личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, если ситуация на их объектах не изменится в ближайшее время.
Отметим, что в докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг», именно проблема обманутых дольщиков названа одной из основных причин социальной нестабильности на Урале. По словам экспертов, число пострадавших граждан «вполне может кратно возрасти в течение года», сделав ситуацию в точках ее локализации близкой к взрывоопасной.
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