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Свердловский облсуд взыскал с «УК Комфорт-Сервис» более 200 тыс. рублей за протекшую крышу

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Суд взыскал с ООО «УК Комфорт-Сервис» более 200 тыс. руб. за протекшую крышу в многоквартирном доме в селе Быньги в Невьянском городском округе, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Проблемы с кровлей в доме № 19 на улице Ленина наблюдались продолжительное время. Собственники неоднократно направляли в УК заявки, но организация так и не провела надлежащего ремонта. В итоге в апреле 2015 года семья из четырех человек проживала в отсыревшей квартире. Из-за этого пострадало имущество собственников и отделка жилого помещения. Общая сумма материального ущерба составила 119,4 тыс. руб.



Владельцы жилья подали в Невьянский городской суд иск с требованием взыскать с ООО «УК Комфорт-Сервис» стоимость работ и материалов на восстановление поврежденного жилого помещения, а также компенсацию морального вреда, штраф в размере 50% от цены иска за отказ удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке. Также истцы просили взыскать расходы по определению размера восстановительного ремонта поврежденного имущества, расходы по составлению дефектной ведомости и локального сметного расчета.



Общая сумма иска составила 223,1 тыс. руб. Дополнительно истцы потребовали возложить на ответчика обязанность произвести перерасчет в сторону уменьшения по статье «содержание жилья» за указанный период.



Невьянский городской суд эти требования удовлетворил. Управляющая компания обжаловала это решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила постановление Невьянского горсуда без изменений.

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